美孚1號為慶祝成立50周年將在整個2024年賽車運動賽季提供慶典賽車服

德克薩斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為慶祝美孚一號™(Mobil 1)機油的50周年華誕，該品牌將於2024年賽車運動賽季中在賽道上展示40餘款專門設計的標誌性制服和噴塗方案。

這些制服將在IMSA、WEC、Formula 1、NASCAR、NHRA、MotoGP等賽事中亮相，採用獨特的設計元素，包括周年紀念金，既標誌著美孚1號品牌誕生50周年，也體現了美孚1號與其合作伙伴之間的活躍關係。每一種噴塗方案都凸顯美孚1號品牌的精神，以及對發展和保持有意義的賽道與公路關係的持續承諾，這是該品牌的核心和靈魂。

美孚1號機油長期以來一直是卓越車隊在全球最苛刻、最受歡迎的賽車系列比賽中的選擇。今天，美孚1號合成機油在一些最極端條件下仍然能夠提供卓越的發動機性能和保護。汽車技師、賽車手、車隊老闆和多家世界領先的汽車製造商都可以使用美孚1號潤滑油的先進技術。

美孚1號全球贊助總監Robert Shearer表示:「我們很高興為美孚1號品牌的歷史性周年紀念帶來這些特別的噴塗方案。這些塗裝體現了我們在賽車運動領域潤滑油創新方面的合作。我們共同精心設計的塗裝設計不僅向美孚1號品牌50年的傳統致敬，而且體現了速度、性能和團隊合作的精髓。我們迫不及待地想讓車迷們加入我們對賽車的熱愛，並在今年剩下的時間裡見證我們在賽道上合作努力的巔峰。」

在由凱迪拉克奉上的美孚1號賽百靈12小時耐力賽上，車隊和原始設備製造商將獲得金色賽車，包括Vasser Sullivan Racing (Lexus Racing), Cadillac Racing, Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, Kellymoss with Riley (Porsche Motorsport North America), 以及 Porsche Penske Motorsport。

隨著整個賽季的漸入佳境，最初的50周年紀念制服和彩繪將在以下即將舉辦的比賽系列中的贊助車隊中呈現:

Oracle Red Bull Racing (一級方程式)

Stewart-Haas Racing (NASCAR 杯賽係列)

23XI Racing (NASCAR 杯賽係列)

Tony Stewart Racing (NHRA)

Red Bull KTM (MotoGP)

Porsche Penske Motorsport (WEC 及 IMSA)

TAG Heuer Porsche Formula E Team (E級方程式)

Mobil 1 Porsche SuperCup

由BBI Autosport鼎立援助的Pikes Peak International Hill Climb 賽事

為繼續紀念美孚1號問世50周年，車迷們還應該觀看一部由前一級方程式賽車手兼甲骨文紅牛車隊大使David Coulthard主演的短片，他將帶領觀眾了解美孚1號品牌的演變、合作和成就。影片可以在這裡觀看。

在合作伙伴關係、賽車運動和賽事方面的其他舉措將在今年分享，因為該品牌將繼續慶祝其傳統和未來的發展。有關由凱迪拉克提供的美孚1號賽百靈12小時的報導，以及即將推出的金色制服和噴塗方案，請隨時瀏覽Instagram以及 X上的@mobil1racing。

關於美孚1號(Mobil 1)

50年來，美孚1號一直深得司機們的信任，使他們的發動機運行更長時間。我們的產品結合了最新的技術和創新，超越了汽車製造商和調校店的最嚴格標準，因此消費者可以最大限度地利用他們在方向盤操控的時間，無論是在路上還是在賽道上。美孚1號是世界領先的合成機油品牌，讓您的每一天都充滿冒險之旅。了解更多資訊，請瀏覽www.mobil1.us，或在Instagram及 X上關注@Mobil1Racing。加入我們的行列，只因摯愛駕駛。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。