Xsolla s'associe à GameAnalytics pour révolutionner la monétisation des jeux grâce aux ventes directes au consommateur

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, annonce son partenariat avec GameAnalytics, une plateforme d'analyse de premier plan dans l'industrie des jeux vidéo. Ce partenariat marque le début d'une nouvelle ère de monétisation des jeux vidéo, avec l'intégration de la boutique en ligne de Xsolla dans la plateforme GameAnalytics. L'initiative vise à fournir aux développeurs de jeux vidéo des outils de nouvelle génération pour les ventes directes aux consommateurs, en commençant par une démonstration de faisabilité centrée sur la boutique en ligne de Xsolla.

« Ce partenariat avec GameAnalytics change la donne pour les développeurs du monde entier. Avoir associé de puissants outils d'analyse de données de GameAnalytics aux solutions de vente complètes de Xsolla offre aux développeurs une occasion sans précédent de comprendre et de faire participer directement leur public », a déclaré Berkley Egenes, Chief Marketing Officer et Chief Growth Officer chez Xsolla. « Cela permet aux développeurs de maximiser leur potentiel de revenus et d'améliorer l'expérience des joueurs en s'assurant que les jeux qu'ils aiment continuent à prospérer ».

Les développeurs de jeux intègrent leurs jeux à GameAnalytics pour accéder aux données sensibles et découvrir de précieuses informations sur les performances de leurs jeux, notamment les données relatives à la participation et à la monétisation. Cela leur permet notamment de comprendre le comportement d'achat des joueurs, d'optimiser leurs flux de revenus et de maximiser leur potentiel de recettes.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat signé avec Xsolla, une entreprise qui partage notre engagement à donner du pouvoir aux développeurs de jeux vidéo », a déclaré Allison Bilas, COO de GameAnalytics. « L'intégration de la boutique en ligne de Xsolla à notre plateforme d'analyse ouvre de nouvelles voies aux développeurs pour monétiser leurs jeux plus efficacement. Cette collaboration vise à fournir des informations exploitables qui permettront aux développeurs de créer des expériences passionnantes pour les joueurs tout en optimisant leurs flux de revenus. Elle témoigne de notre vision commune du soutien à la croissance et au succès de la communauté des joueurs ».

Xsolla est un acteur central de l'industrie des jeux vidéo, collaborant avec des milliers de développeurs, d'éditeurs et de plateformes, dont Epic Games, Roblox, Twitch, Steam, Kabam, Niantic, EA, Warner Brothers, Wizards of the Coast, Sega, Take Two, SciPlay et Miniclip. En tant que fournisseur attitré, Xsolla assume le risque et la complexité opérationnelle associés aux ventes directes de jeux vidéo au consommateur, en relevant des défis tels que les refacturations, la fraude, les taxes et les lois de conformité. Ce partenariat souligne l'engagement de Xsolla à soutenir la communauté des joueurs en facilitant les ventes directes aux consommateurs en ligne, en évitant les importants frais de plateforme associés aux boutiques d'applications traditionnelles.

Avec l'annonce récente de la mise en place de boutiques en ligne pour 40 des 100 meilleurs jeux mobiles, Xsolla continue de prouver son engagement en faveur de l'innovation et du soutien aux développeurs de jeux mobiles. La collaboration avec GameAnalytics représente une avancée significative dans la réalisation de cet objectif, en offrant aux développeurs des outils de pointe permettant d'analyser, de comprendre et monétiser leurs jeux de manière efficace.

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un assortiment d'outils robuste et puissant et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à couvrir davantage de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des liens avec les joueurs du monde entier. Basée et constituée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient les principaux titres de jeux tels que Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

GameAnalytics est la principale solution d'analyse pour les développeurs indépendants, les studios de jeux et les grands éditeurs du monde entier. Son réseau prend en charge 100 000 jeux joués par plus de 1,75 milliard de personnes pour une moyenne de 24 milliards de sessions mensuelles. La plateforme GameAnalytics permet aux équipes de développement de jeux d'affiner rapidement le gameplay, d'améliorer la rétention et d'augmenter les recettes grâce à l'analyse de données en temps réel pour tous les principaux moteurs de jeux et systèmes d'exploitation par le biais d'une simple intégration SDK. GameAnalytics a été fondée en 2012 par l'entrepreneur en série danois Morten E. Wulff, qui est encore aujourd'hui président. Après avoir levé plus de 8 millions de dollars en financement, la principale entreprise de publicité mobile, Mobvista, a acquis l'entreprise en 2016. Pour en savoir plus et démarrer gratuitement, consultez l'adresse suivante gameanalytics.com.

