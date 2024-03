Sibylla Biotech avvia una collaborazione strategica con Ono Pharmaceutical per la scoperta di farmaci nei disturbi del sistema nervoso centrale

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Sibylla Biotech ha annunciato oggi una collaborazione per la scoperta di farmaci con Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (TSE: 4528), che si avvarrà della tecnologia all'avanguardia di Sibylla, chiamata “Pharmacological Protein Inactivation by Folding Intermediates Targeting” (PPI-FIT), per identificare e sviluppare candidati farmaci per molteplici obiettivi terapeutici nel campo dei disturbi del sistema nervoso centrale (SNC). Secondo i termini della collaborazione, Sibylla ha diritto a ricevere un valore totale pari a centinaia di milioni di dollari statunitensi, suddivisi in un pagamento anticipato per l’accesso alla tecnologia e in diversi pagamenti al raggiungimento di obiettivi di ricerca, sviluppo e vendita, oltre a percentuali sulle vendite. Ulteriori dettagli finanziari sulla collaborazione non sono stati resi noti.

Sibylla Biotech utilizza la sua tecnologia PPI-FIT per progettare i Folding Interfering Degraders (FIDs). I FIDs sono piccole molecole che inducono la degradazione di una proteina bersaglio interferendo con il suo percorso di ripiegamento. La tecnologia si applica a proteine terapeuticamente rilevanti, in particolare a quelle considerate "inattaccabili" a causa dell'assenza di tasche di legame nel loro stato nativo. Ono Pharmaceutical intende sfruttare questa tecnologia per affrontare alcuni degli aspetti più difficili dello sviluppo di farmaci per il sistema nervoso centrale, puntando su proteine coinvolte in complessi percorsi neurologici.

“La piattaforma tecnologica PPI-FIT di Sibylla ha il potenziale per superare i limiti dei metodi convenzionali e scoprire nuovi bersagli terapeutici per il sistema nervoso centrale", ha dichiarato Toichi Takino, Senior Executive Officer/Executive Director, Discovery & Research di Ono Pharmaceutical. "Questa collaborazione è una parte fondamentale della nostra strategia volta ad aumentare l'efficienza nello sviluppo della nostra pipeline nelle aree del SNC e a portare soluzioni innovative ai pazienti affetti da gravi disturbi neurologici."

"La nostra partnership con Ono Pharmaceutical rappresenta una fusione tra la tecnologia all'avanguardia di Sibylla nella simulazione del ripiegamento delle proteine e la vasta esperienza di Ono nella ricerca sul SNC. Insieme, puntiamo a sbloccare nuove possibilità terapeutiche per i pazienti di tutto il mondo", ha commentato Lidia Pieri, PhD, co-fondatrice e amministratore delegato di Sibylla Biotech. "Sono onorata di collaborare con il team di Ono Pharmaceutical, di cui apprezzo molto la ricca storia, l'esperienza e la cultura, e tutti noi di Sibylla non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro".

Informazioni su Ono Pharmaceutical

Ono Pharmaceutical Co., Ltd., con sede a Osaka, è un'azienda farmaceutica orientata alla ricerca e sviluppo impegnata nella creazione di farmaci innovativi in aree specifiche. Ono concentra la sua ricerca in oncologia, immunologia, neurologia e nella ricerca specialistica in aree con elevate esigenze mediche come priorità per la scoperta e lo sviluppo di farmaci innovativi.

Per ulteriori informazioni: https://www.ono-pharma.com/en

Informazioni su Sibylla Biotech

Sibylla sta innovando il panorama della degradazione dei target farmacologici applicando un nuovo meccanismo d'azione, secondo cui il farmaco interferisce con il ripiegamento delle proteine terapeuticamente rilevanti e quindi ne sopprime l'espressione. Attraverso la sua piattaforma tecnologica di simulazione del ripiegamento di proteine, Pharmacological Protein Inactivation by Folding Intermediate Targeting (PPI-FIT), Sibylla identifica, negli intermedi di ripiegamento rilevanti e precedentemente inesplorabili, nuovi bersagli terapeutici su proteine che attualmente sono considerate non attaccabili nel loro stato nativo. L'azienda sta sviluppando una serie proprietaria di molecole che eliminano il bersaglio interferendo con il processo di ripiegamento, Folding Interfering Degraders (FIDs) in diverse aree terapeutiche.

Per ulteriori informazioni: https://www.sibyllabiotech.it/