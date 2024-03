Kinaxis accueille son partenaire d’extension de solution Climatiq

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis ® (TSX:KXS), le principal fournisseur de solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, accueille le partenaire Solution Extension (SolEx) Climatiq, un fournisseur de solutions d’intelligence carbone, au sein de l’écosystème de partenaires de Kinaxis. Dans le cadre de cette intégration, les clients de Kinaxis ont accès à des informations précises sur le carbone pour la logistique en amont et en aval et peuvent analyser l’empreinte carbone de n’importe quel composant ou matériau suivi avec Kinaxis.

« Les coûts et les revenus sont des indicateurs clés de performance pour les entreprises, et le CO2 apparaît désormais comme troisième indicateur clé de performance », déclare Hessam Lavi, directeur général de Climatiq. « Plus de 90 % des émissions des entreprises sont attribuées à leur chaîne d’approvisionnement, ce que l’on appelle le type 3, qui est le plus difficile à estimer. Pour parvenir à une décarbonisation efficace, les informations sur le carbone doivent être intégrées dans les opérations et les décisions de la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes ravis de nous associer à Kinaxis pour fournir des informations exploitables sur les émissions à leur logiciel, permettant ainsi à leurs clients de mesurer et de traiter les émissions de type 3 tout au long de leur chaîne de valeur. »

Kinaxis a récemment annoncé sa solution Sustainable Supply Chain, qui intègre de manière transparente des données d’émissions précises et opportunes dans la planification de la chaîne d’approvisionnement. Avec Climatiq, les capacités de durabilité de Kinaxis s’étendent au transport de fret, aux flux d’expédition et à la consommation d’énergie logistique, aidant ainsi les chaînes d’approvisionnement mondiales à réduire leur impact sur la planète.

« Les chaînes d’approvisionnement fonctionnent au détriment de la planète, et c’est exactement la raison pour laquelle Kinaxis investit autant pour les rendre plus durables », déclare Conrad Mandala, vice-président principal chargé de l’organisation mondiale des partenaires chez Kinaxis. « Nous sommes ravis d’accueillir Climatiq au sein de notre écosystème de partenaires et de continuer à fournir à nos clients la technologie qui les aide à réduire leur impact. »

Le programme PartnerLink de Kinaxis, qui inclut des intégrateurs de systèmes, des partenaires cloud, des partenaires SolEx et des revendeurs à valeur ajoutée, est un solide écosystème d’organisations partageant une croyance dans la puissance de l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout comme moyen d’accélérer la transformation stratégique et d’optimiser les chaînes d’approvisionnement mondiales.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Nous servons les chaînes d'approvisionnement et les personnes qui les gèrent au service de l'humanité. Des marques mondiales renommées font confiance à notre logiciel pour fournir la souplesse et la prévisibilité nécessaires pour se diriger dans la situation actuelle de volatilité et de bouleversement. Nous combinons notre technique brevetée d'exécution simultanée avec une approche de l’IA centrée sur l’humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles d’organiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, depuis la planification stratégique pluriannuelle jusqu’à l’exécution à la seconde près et la livraison au dernier kilomètre. Pour plus d'actualités et d'informations, rendez-vous sur le site kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Climatiq

Climatiq est la principale solution d’intelligence carbone utilisée par plus de 10 000 équipes dans le monde. Nos produits incluent un moteur de calcul du carbone basé sur l’IA et le plus grand ensemble de données de facteurs d’émission vérifiés. Nous travaillons en partenariat avec les principaux fournisseurs de logiciels d’entreprise dans des domaines tels que la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’ERP et l’ESG. En intégrant des informations précises sur l’empreinte carbone dans leurs plateformes, nous permettons à nos partenaires de fournir des capacités de surveillance du carbone, d’encourager les efforts de décarbonisation et d’aider leurs clients à atteindre leurs objectifs nets zéro. Notre méthodologie et nos ensembles de données sont supervisés par un conseil consultatif scientifique (CCS) composé de scientifiques de renommée mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur climatiq.io et consultez les dernières nouvelles sur LinkedIn.

