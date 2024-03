Kinaxis dá as boas-vindas ao parceiro de extensão de soluções Climatiq

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis ® (TSX:KXS), fornecedora líder de soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos, dá as boas-vindas ao parceiro Solution Extension (SolEx) Climatiq, fornecedora de soluções de inteligência de carbono, ao ecossistema de parceiros da Kinaxis. Como parte da integração, os clientes da Kinaxis têm acesso a informações precisas sobre carbono para logística upstream e downstream e podem analisar a pegada de carbono de qualquer componente ou material rastreado com a Kinaxis.

“Custo e receita são os principais KPIs de empresas, e o CO2 está emergindo como o terceiro KPI”, disse Hessam Lavi, diretor-executivo da Climatiq. “Mais de 90% das emissões de empresas são atribuídas à sua cadeia de suprimentos, a chamada escopo 3, que é a mais difícil de estimar. Para impulsionar uma descarbonização eficaz, os insights sobre carbono devem ser incorporados às operações e decisões centrais da cadeia de suprimentos. Estamos animados em nos associar à Kinaxis para fornecer insights de emissões acionáveis para seu software, permitindo que seus clientes meçam e abordem as emissões do escopo 3 ao longo de suas cadeias de valor.”

A Kinaxis anunciou recentemente sua Solução de Cadeia de Suprimentos Sustentável, que integra perfeitamente dados de emissões oportunos e precisos ao planejamento da cadeia de suprimentos. Com a Climatiq, as capacidades de sustentabilidade da Kinaxis se estendem ao transporte de carga, fluxos de remessa e consumo de energia logística, ajudando ainda mais as cadeias de suprimentos globais a reduzir seu impacto no planeta.

“As cadeias de suprimentos operam às custas do planeta, e é exatamente por isso que a Kinaxis investe tanto para torná-las mais sustentáveis”,disse Conrad Mandala, vice-presidente sênior de Organização de Parceiros Globais da Kinaxis. “Estamos entusiasmados em receber a Climatiq em nosso ecossistema de parceiros e entusiasmados por continuar a fornecer aos nossos clientes a tecnologia para ajudá-los a reduzir seu impacto.”

O programa Kinaxis PartnerLink – que inclui Integradores de Sistemas, Parceiros em Nuvem, Parceiros SolEx e Revendedores de Valor Agregado – é um ecossistema robusto de organizações que compartilham a crença no poder da orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta como meio para acelerar a transformação estratégica e otimizar cadeias de suprimentos globais.

Para saber mais sobre o Kinaxis e seus parceiros, acesse kinaxis.com/partners.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em gerenciamento moderno da cadeia de suprimentos. Atendemos cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Nosso software tem a confiança de marcas globais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com uma abordagem de IA com foco no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a orquestrar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, do planejamento estratégico plurianual a execução e a entrega no destino. Para obter mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos LinkedIn.

Sobre a Climatiq

A Climatiq é a principal solução de inteligência de carbono usada por mais de 10.000 equipes em todo o mundo. Nossos produtos incluem um mecanismo de cálculo de carbono alimentado por IA e o maior conjunto de dados de fatores de emissão verificados. Temos parcerias com os principais fornecedores de software empresarial em áreas como gerenciamento da cadeia de suprimentos, ERP e ESG. Ao incorporar insights precisos sobre a pegada de carbono em suas plataformas, capacitamos nossos parceiros a fornecer recursos de monitoramento de carbono, impulsionar os esforços de descarbonização e apoiar seus clientes no alcance de suas metas líquidas zero. Nossa metodologia e conjuntos de dados são supervisionados por um Conselho Consultivo Científico (SAB), composto por cientistas de renome mundial. Para saber mais, acesse climatiq.io e acompanhe as últimas notícias no Linkedin.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.