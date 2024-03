NatWest investit dans Icon Solutions, renforçant ainsi son engagement dans la modernisation des paiements

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NatWest a annoncé un investissement stratégique minoritaire dans Icon Solutions, un fournisseur fintech de premier plan de technologies de paiement et de services de conseil. Cet investissement fait suite à l’annonce, en septembre dernier, que NatWest avait choisi Icon Solutions Payments Framework (IPF) pour accélérer la modernisation des paiements bancaires.

Lancé en 2020, IPF est un cadre de paiement à faible code qui permet aux experts en paiement des entreprises de créer des flux de travail de pointe, tout en permettant aux équipes d’ingénierie logicielle d’étendre et de créer rapidement des intégrations hautement personnalisables au sein de systèmes bancaires existants.

L’investissement et le partenariat en cours avec Icon Solutions devraient accélérer les résultats stratégiques de NatWest dans le domaine des paiements, offrir plus de choix aux clients et jeter les bases de l’innovation future en matière de paiements.

Il fait partie d’un plan de modernisation de la plateforme de paiement qui s’appuiera sur les relations existantes d’une banque et accélérera sa capacité à répondre à l’évolution rapide du marché des paiements.

En réalisant des investissements stratégiques, NatWest continue de s’appuyer sur ses partenariats de longue date pour stimuler l’innovation au profit de ses clients et de ses collègues.

Mark Brant, directeur des paiements chez NatWest, commente :

« Notre relation avec Icon Solutions nous a déjà aidés à donner vie à notre domaine des paiements. Cet investissement est essentiel à la modernisation de notre technologie de paiement, qui nous permettra de mieux prendre en charge nos clients et de rester à l’avant-garde du secteur des paiements.

« Nous continuons à jouer un rôle majeur dans le développement d’innovations de paiement pour l’avenir, en adoptant de nouvelles technologies, normes et capacités pour façonner l’avenir du paysage des paiements tout en améliorant l’expérience des clients.

« En combinant l’envergure et la résilience d’une banque avec la rapidité et l’innovation d’une société de technologie financière comme Icon Solutions, nous sommes en mesure de proposer de nouveaux services de paiement à nos clients rapidement et en toute sécurité. »

Tom Kelleher, cofondateur et directeur d’Icon Solutions, commente :

« NatWest et Icon ont entrepris un voyage ensemble depuis 2019 visant à moderniser les paiements à la banque, inspirés et dirigés par Ian Povey et Mark Brant. Nous avons une croyance commune dans l’adoption de technologies à faible code pour fournir de nouveaux systèmes de paiement rapidement et en toute sécurité, avec un profil de coût nettement inférieur. »

« En surmontant l’asservissement au fournisseur et en alimentant les constructions internes avec Icon Payments Framework (IPF), NatWest peut désormais stimuler le changement de l’intérieur. Créer de nouvelles sources de revenus, anticiper les changements réglementaires, répondre aux évolutions du marché ou aux pressions concurrentielles. L’investissement d’aujourd’hui est bien plus qu’un investissement, c’est un engagement pour un avenir où les paiements sont sûrs, immédiats et flexibles. »

À propos de NatWest

Le groupe NatWest est une banque relationnelle pour un monde numérique. Nous soutenons le potentiel, faisons tomber les barrières et renforçons la confiance financière pour que les 19 millions de personnes, de familles et d’entreprises que nous prenons en charge dans les communautés du Royaume-Uni et de l’Irlande puissent se reconstruire et prospérer. Si nos clients réussissent, nous réussirons aussi.

À propos d’Icon Solutions

Icon Solutions est une société de solutions de paiement qui fournit aux institutions financières des technologies, une expertise en matière de paiements et des services multidisciplinaires. Les institutions financières font appel à ces capacités dans leur parcours de transformation des paiements, de la définition de leur stratégie de paiement à l’accélération des solutions basées sur IPF, construites par leurs équipes d’ingénieurs internes, par Icon et/ou par un intégrateur de systèmes.

Icon Payments Framework (IPF) est la principale contribution d’Icon au secteur des paiements. Il s’agit du cadre qui sous-tend les solutions d’orchestration des paiements et qui se trouve au cœur de l’architecture des paiements de banques telles que Citi, UBS, NatWest et BNP Paribas. En s’appuyant sur le kit de développement logiciel IPF, les banques peuvent facilement, rapidement et en toute sécurité fournir des systèmes de paiement avec un faible coût total de possession. IPF propose également une gamme de modules optionnels supplémentaires et une intégration prête à l’emploi avec les systèmes de compensation et de règlement afin d’accélérer la mise en œuvre de solutions de paiement de bout en bout.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.