Kinaxis欢迎解决方案扩展合作伙伴Climatiq的加入

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的供应链管理解决方案提供商Kinaxis ® (TSX:KXS)欢迎解决方案扩展(SolEx)合作伙伴、碳智能解决方案提供商Climatiq加入Kinaxis合作伙伴生态系统。作为此次整合的一部分，Kinaxis客户可以获得上游和下游物流的准确碳洞察，并可分析Kinaxis跟踪的任何组件或材料的碳足迹。

Climatiq首席执行官Hessam Lavi表示：“成本和收入是企业重要的关键绩效指标，而二氧化碳现在正成为第三项关键绩效指标。超过90%的企业排放归因于其供应链，即所谓的范围3排放，这是最难以估算的。为了推动有效的脱碳，必须将碳洞察纳入核心供应链运营和决策。我们很高兴能与Kinaxis合作，为其软件提供可实践的排放洞察，使其客户能够在整个价值链中衡量和解决范围3排放问题。”

Kinaxis最近宣布推出可持续供应链解决方案，将及时准确的排放数据无缝融入供应链规划。借助Climatiq，Kinaxis的可持续发展能力扩展到货运、货件流动和物流能耗，进一步帮助全球供应链减少对地球的影响。

Kinaxis全球合作伙伴组织高级副总裁Conrad Mandala表示：“供应链的运作是以地球为代价的，这正是Kinaxis投入巨资使其更具可持续性的原因所在。我们欣然欢迎Climatiq加入我们的合作伙伴生态系统，也很高兴能继续为我们的客户提供技术，以帮助他们减少对环境的影响。”

Kinaxis PartnerLink计划包括系统集成商、云合作伙伴、SolEx合作伙伴和增值经销商，是一个强大的企业生态系统。这些企业都相信端到端供应链协调的力量，并将其作为加速战略转型和优化全球供应链的一种手段。

如需了解有关Kinaxis及其合作伙伴的更多信息，请访问kinaxis.com/partners。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链管理领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能协调其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

关于Climatiq

Climatiq是领先的碳智能解决方案，被全球超过1万个团队所使用。我们的产品包括一个人工智能驱动的碳计算引擎和最大的经过验证的排放因子数据集。我们与供应链管理、企业资源规划(ERP)以及环境、社会和治理(ESG)等领域的领先企业软件供应商合作。通过将准确的碳足迹洞察纳入其平台，我们使合作伙伴能够提供碳监测功能，推动脱碳工作，并支持其客户实现净零目标。我们的方法和数据集由世界知名科学家组成的科学顾问委员会(SAB)监督。如需了解更多信息，请访问climatiq.io并关注Linkedin上的最新消息。

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