Kinaxis heißt Solution Extension-Partner Climatiq willkommen

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis ® (TSX:KXS), der führende Anbieter von Supply Chain Management-Lösungen, heißt den Solution Extension (SolEx) Partner Climatiq, den Anbieter von Carbon Intelligence-Lösungen, im Partner-Ökosystem von Kinaxis willkommen. Im Rahmen der Integration erhalten die Kunden von Kinaxis Zugang zu genauen Einblicken in die Kohlenstoffdioxidbilanz für die vor- und nachgelagerte Logistik und können den CO2-Fußabdruck aller Komponenten oder Materialien analysieren, die mit Kinaxis verfolgt werden.

„Kosten und Erträge sind Schlüsselkennzahlen für die Unternehmen und Kohlenstoffdioxid wird nun als dritte Schlüsselkennzahl eingestuft”, so Hessam Lavi, CEO von Climatiq. „Über 90% der Unternehmensemissionen werden ihrer Lieferkette zugeschrieben - die sogenannten Scope 3-Emissionen, der am schwersten einzuschätzende Geltungsbereich. Die Einblicke in die Kohlenstoffdioxidbilanz müssen in die Kern-Lieferkettenoperationen und -entscheidungen eingebettet werden, um eine effektive Dekarbonisierung zu fördern. Wir sind äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Kinaxis, um umsetzbare Einblicke in die Emissionen für ihre Software zu ermöglichen, die ihre Kunden in die Lage versetzen, die Scope 3-Emissionen im Verlauf der Lieferketten zu messen und anzugehen.”

Kinaxis gab vor Kurzem seine Sustainable Supply Chain-Lösung bekannt, die nahtlos zeitnahe und präzise Emissionsdaten in die Lieferkettenplanung integriert. Mithilfe von Climatiq werden die Nachhaltigkeitsfähigkeiten auf den Güterverkehr, die Sendungsströme und den logistischen Energieverbrauch ausgeweitet – und die globalen Lieferketten weiterhin unterstützt, ihre Umweltbelastung zu reduzieren.

„Die Lieferketten funktionieren auf Kosten des Planeten und genau aus diesem Grund investiert Kinaxis so viel, um sie nachhaltiger zu gestalten”, so Conrad Mandala, Senior Vice President, Global Partner Organization bei Kinaxis „Wir sind äußerst erfreut, Climatiq in unserem Partner-Ökosystem willkommen zu heißen, und darüber hinaus begeistert, unseren Kunden weiterhin die Technologie zur Verfügung zu stellen, um ihre Umweltbelastung zu reduzieren.”

Beim Kinaxis PartnerLink Programm – das Systemintegratoren, Cloud-Partner, SolEx-Partner und Value Added Resellers umfasst – handelt es sich um ein robustes Ökosystem von Organisationen, die ihren Glauben an die Kraft der End-to-End-Supply-Chain-Orchestrierung teilen als ein Mittel, um die strategische Transformation zu beschleunigen und globale Lieferketten zu optimieren.

Weitere Informationen über Kinaxis und seine Partner finden Sie unter kinaxis.com/partners.

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Climatiq

Climatiq ist die führende Carbon Intelligence-Lösung, die von mehr als 10.000 Teams rund um den Globus verwendet wird. Unsere Produkte umfassen ein KI-gestütztes Kohlenstoffdioxid-Berechnungsmodul und den größten Datensatz verifizierter Emissionsfaktoren. Wir bilden Partnerschaften mit führenden Unternehmenssoftware-Anbietern in Bereichen wie Supply Chain Management, ERP (Enterprise-Resource-Planning) und ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Durch die Einbettung genauer Einblicke in die CO2-Bilanz in ihre Plattformen versetzen wir unsere Partner in die Lage, Fähigkeiten zur Kohlenstoffdioxidüberwachung bereitzustellen, Dekarbonisierungsbestrebungen voranzutreiben und ihre Kunden bei der Verwirklichung ihrer Klimaneutralitätsziele zu unterstützen. Unsere Methodologie und Datensätze werden von einem Scientific Advisory Board (SAB) betreut, das aus weltbekannten Wissenschaftlern besteht. Weitere Informationen finden Sie unter climatiq.io und bleiben Sie mit den neuesten Nachrichten auf Linkedin auf dem Laufenden.

