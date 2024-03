Air Liquide annonce la cession de certaines activités en Afrique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce la cession à Adenia Partners Ltd des activités du Groupe dans douze pays en Afrique représentant un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 millions d’euros.

Air Liquide a signé un accord avec Adenia pour lui céder ses activités dans les douze pays d’Afrique suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République Démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Ces activités représentent un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros (moins de 10 % du chiffre d’affaires du Groupe en Afrique).

La cession envisagée, soumise aux approbations réglementaires et financières d’usage, reflète la stratégie d’Air Liquide de revue régulière de son portefeuille d’activités. Adenia, investisseur reconnu en Afrique depuis plus de 20 ans, a prévu d’investir jusqu’à 30 millions d’euros pour accélérer le développement de ces activités.

Avec environ 1 600 collaborateurs dans la région et 700 millions d’euros investis sur les trois dernières années, Air Liquide reste un acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique, où il continue à y saisir les opportunités de développement qui s’y présentent, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l’hydrogène et de la santé.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5 milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.