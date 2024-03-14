Kinaxis歡迎解決方案擴展合作夥伴Climatiq的加入

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的供應鏈管理解決方案供應商Kinaxis ® (TSX:KXS)歡迎解決方案擴展(SolEx)合作夥伴、碳智慧解決方案供應商Climatiq加入Kinaxis合作夥伴生態系統。透過此次整合，Kinaxis客戶可以獲得上游和下游物流的準確碳洞察，並可分析Kinaxis追蹤的任何零件或材料的碳足跡。

Climatiq執行長Hessam Lavi表示：「成本和收入是企業重要的關鍵績效指標，而二氧化碳現在正成為第三項關鍵績效指標。超過90%的企業排放歸因於其供應鏈，即所謂的範疇三排放，這是最難以估算的。為了推動有效的脫碳，必須將碳洞察納入核心供應鏈營運和決策。我們很高興能與Kinaxis合作，為其軟體提供可操作的排放洞察，使其客戶能夠在整個價值鏈中衡量和解決範疇三排放問題。」

Kinaxis最近宣布推出永續供應鏈解決方案，將及時準確的排放資料順暢融入供應鏈規劃。借助Climatiq，Kinaxis的永續發展能力擴展到貨運、貨件流動和物流能耗，進一步協助全球供應鏈減少對地球的影響。

Kinaxis全球合作夥伴組織資深副總裁Conrad Mandala表示：「供應鏈的運作是以地球為代價的，這正是Kinaxis大力投資以使其更具永續性的原因所在。我們欣然歡迎Climatiq加入我們的合作夥伴生態系統，也很高興能繼續為我們的客戶提供技術，以協助他們減少對環境的影響。」

Kinaxis PartnerLink計畫包括系統集成商、雲端合作夥伴、SolEx合作夥伴和加值型轉售商，是一個強大的企業生態系統。這些企業都相信端對端供應鏈協調的力量，並將其視為加速策略轉型和推動全球供應鏈最佳化的一種手段。

如欲瞭解有關Kinaxis及其合作夥伴的更多資訊，請造訪kinaxis.com/partners。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和管理供應鏈的人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃到精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲取得更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

關於Climatiq

Climatiq是首屈一指的碳智慧解決方案，被全球超過1萬個團隊所使用。我們的產品包括一個人工智慧驅動的碳計算引擎和最大的經過驗證的排放因數資料集。我們與供應鏈管理、企業資源規劃(ERP)以及環境、社會和治理(ESG)等領域的一流企業軟體供應商合作。透過將準確的碳足跡洞察納入其平台，我們使合作夥伴能夠提供碳監測功能，推動脫碳工作，並支援其客戶實現淨零目標。我們的方法和資料集由世界知名科學家組成的科學顧問委員會(SAB)監督。如欲瞭解更多資訊，請造訪climatiq.io並關注Linkedin上的最新消息。

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