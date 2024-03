Llama Group SA et sa filiale Winamp révèlent une vision audacieuse pour l'avenir de l'industrie musicale.

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

En tant que pionnier dans le monde de la musique numérique, Llama Group (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM) et sa filiale Winamp sont ravis de partager leurs projets ambitieux pour l'avenir.

La procédure de réorganisation judiciaire au niveau de Llama Group SA combinée à la chute du cours du titre Azerion durant l’année 2023 a eu un impact significatif sur l’ensemble des entités du groupe et à malheureusement ralenti le développement du projet Winamp. La procédure d’appel réalisée par 2 créanciers a eu pour effet de prolonger cet état d’incertitude au niveau du groupe jusqu’au début du mois de février 2024.

Cet état d’incertitude a néanmoins eu pour effet positif d’encourager le groupe à se réorganiser en profondeur et à utiliser ses ressources financières avec prudence et efficacité. Le plan de réorganisation de Llama Group SA étant définitivement validé par la Cour d’Appel de Bruxelles le 8 février 2024, le développement du projet Winamp a pu reprendre son cours avec un planning revu qui se veut ambitieux mais réaliste.

« Fin juin, nous serons heureux de présenter notre nouvelle plateforme révolutionnaire, conçue pour offrir aux artistes une opportunité sans précédent de monétiser leur musique et de se connecter de manière plus authentique avec leur public. Cette plateforme mettra en avant les talents émergents tout en offrant une expérience complète à l’utilisateur afin de lui donner la possibilité de distribuer sa musique sur un grand nombre de plateformes digitales, de gérer ses droits d’auteur, de créer des NFT, de permettre de monétiser ses titres au travers du licensing et de proposer des abonnements en direct à des fans. Cette plateforme est révolutionnaire car elle sera la seule à proposer l’ensemble de ces services. En plus elle sera participative afin de permettre à des collaborateurs de se proposer pour aider le développement de la carrière d’un artiste » explique Alexandre Saboundjian, CEO du groupe.

« La plupart des services sont déjà actifs dans une première version. Nous prévoyons le déploiement complet de cette plateforme d'ici fin juin. Cette avancée témoigne de notre engagement envers nos partenaires, nos utilisateurs et toute l'industrie de la musique.

Avec une équipe d'experts passionnés et engagés, nous sommes confiants dans notre capacité à dynamiser l'industrie musicale. Notre calendrier de développement revu témoigne de notre détermination à offrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins de changement de l’industrie musicale. Depuis quelques mois, nous avons lancé un produit qui est provisoire mais qui a permis de rentrer en contact avec plus de 20.000 artistes et de comprendre leurs besoins. » précise Alexandre Saboundjian.

Monsieur Saboundjian conclut : « Au niveau de notre player et de la version Windows, toujours utilisé, par des dizaines de millions d’utilisateurs, nous présenterons début avril les différentes échéances de 2024. »

Llama Group, actionnaire à 100 % de Winamp et des sociétés Bridger et Jamendo, continue son projet de construire un acteur innovant dans une industrie musicale qui se développera dans les prochains mois et prochaines années avec des acteurs qui apporteront de l’innovation afin de permettre aux artistes de gérer plus sereinement leurs revenus et leurs ambitions.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Publication des résultats annuels – 30 avril 2024

À propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALLAM