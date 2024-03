Le fabricant de produits grand public Church & Dwight sélectionne Rockwell Automation pour accroître sa cyber-résilience et la sécurité de ses activités de production

MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)--Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), le leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, a été choisi par Church & Dwight Co., Inc. (NYSE: CHD) pour renforcer le programme de cybersécurité de ses activités de fabrication de biens de grande consommation. Rockwell aidera notamment le Groupe à accroître sa résilience et à minimiser les risques de sécurité qui pèsent sur ses activités de production et ses technologies opérationnelles (OT).

Le nombre de cyberattaques visant le secteur de la fabrication et les infrastructures critiques ne cesse de croître. Selon un récent rapport, les infrastructures de fabrication critique sont l’un des secteurs les plus fréquemment attaqués dans le domaine des systèmes de contrôle industriel et des technologies opérationnelles (ICS/OT). Avec un portefeuille comptant plusieurs grandes marques mondiales de biens de consommation, Church & Dwight a compris qu’il était important de renforcer sa posture de sécurité OT et recruté Rockwell pour l’accompagner dans sa démarche. L’objectif du Groupe était de mieux comprendre le profil de risque de ses activités de fabrication en recensant ses actifs critiques, ainsi que ses vulnérabilités et ses lacunes sur le plan de la sécurité. Après avoir examiné et priorisé les risques, Rockwell et Church & Dwight ont élaboré une feuille de route des actions correctives et défini de nouvelles règles de sécurité et autres mesures de réduction des risques.

« Nous avons choisi Rockwell Automation, car nous étions à la recherche d’un nouveau partenaire capable de nous aider à renforcer la posture de sécurité de nos technologies opérationnelles et de fabrication. Nous savions que nous devions faire appel au meilleur des meilleurs pour bien comprendre notre vision », explique David Ortiz, responsable de la sécurité des systèmes d’information (CISO) de Church & Dwight. « En collaborant avec Rockwell Automation dans le cadre de notre programme de cybersécurité OT, nous avons acquis une connaissance approfondie de notre environnement de cybersécurité et des outils dont nous avions besoin ».

« Chez Rockwell Automation, nous avons la ferme conviction qu’il est important d’aider les entreprises à prendre conscience du rôle de la cybersécurité dans les technologies opérationnelles », explique Mark Cristiano, directeur commercial mondial chez Rockwell. "Tout au long de notre partenariat avec Church & Dwight, nous avons mis en œuvre de nouveaux contrôles et processus de sécurité, et avons déjà constaté un profond bouleversement des pratiques OT mises en place dans l’entreprise. Nous sommes fiers que ce partenariat de premier plan aide Church & Dwight à atteindre ses objectifs de cybersécurité ».

Client de longue date de Rockwell Industrial Solutions, Church & Dwight a élargi son partenariat en 2020 dans le but de promouvoir son programme de cybersécurité industrielle. Depuis, Church & Dwight a atteint ses objectifs de cybersécurité en minimisant les risques et en acquérant une solide connaissance de son environnement OT. Une fois les capacités de détection des menaces en place, Church & Dwight a déployé des processus de surveillance continue en s’appuyant sur les services OT administrés de Rockwell. Ces services managés intègrent et soutiennent le Centre des opérations de sécurité dont dispose Church & Dwight afin de faire converger les réseaux IT et OT tout en réduisant les cyber-risques dans l’ensemble de l’entreprise.

