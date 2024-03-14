嘉楠以RISC-V為基礎的端側AIoT SoC採用了芯原的ISP IP和GPU IP

中國上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 芯原股份（芯原，股票代號：688521.SH）今日宣布嘉楠科技（嘉楠，那斯達克股票代號：CAN）全球首款支援RISC-V Vector 1.0標準的商用量產端側AIoT晶片K230整合了芯原的影像訊號處理器（ISP）IP ISP8000、畸變矯正（DeWarp）處理器IP DW200，以及2.5D圖形處理器（GPU）IP GCNanoV。該合作極大地完善了高精確度、低延遲的端側AIoT解決方案，可廣泛適用于各類智慧產品及場景，如邊緣側大模型多模態接取終端、3D結構光深度感知模組、交互型機器人、開放原始碼硬體，以及智慧製造、智慧家居和智慧教育相關硬體設備等。

芯原的ISP8000 IP能夠即時處理三路及以上的高清視訊流，其20比特位深的生產線架構支援先進的影像處理演算法，如三重曝光高動態範圍處理（HDR）和3D降噪（3DNR）等。 ISP8000最佳化的軟體可與RISC-V處理器順暢協作，以高效管理和調度系統資源。在K230晶片上，借助RT-Thread即時作業系統以及RISC-V處理器的效能和功耗優勢，該IP在雙核處理器架構下能夠進行即時調度和高效運行軟體。此外，ISP8000與K230 SDK全面相容，支援RTOS和Linux雙作業系統，達成即時與非即時操作的完美平衡。

芯原的DW200 IP不僅能夠精確矯正廣角或魚眼鏡頭的畸變，還能透過低頻寬直連模式支援多路縮放輸出，豐富了使用者的應用場景，特別適用於需要多種空間輸出格式的AI應用。針對 MCU/MPU設備，芯原的低功耗2.5D GPU IP則提供了高性能、高品質的向量圖形處理能力和優質的影像輸出。

嘉楠研發副總裁王宏剛表示：「透過整合芯原先進的圖元處理IP組合，我們採用RISC-V架構的端側AIoT SoC K230在同類產品中具備了首屈一指的效能和影像品質。這使得更多的端側設備供應商能夠開發適用於更廣泛市場應用的創新產品。芯原的ISP技術是推動我們的端側AIoT SoC創新的關鍵因素之一。」

芯原執行副總裁、IP事業部總經理戴偉進表示：「RISC-V在內建式產品中的重要性與日俱增。芯原已經與所有主流的RISC-V CPU IP供應商建立了合作夥伴關係，以確保我們從相機輸入到顯示輸出（Glass-to-Glass）的智慧圖元處理IP組合能夠與RISC-V架構達成順暢且高效的協作。透過與嘉楠的緊密協作，端側AIoT SoC K230在保持低功耗和低延遲的同時，實現了卓越的影像品質。此外，利用ISP8000先進的多上下文管理（MCM）功能，K230能夠支援多感測器輸入，進一步提升了其市場競爭力。」

關於嘉楠科技

嘉楠科技(Canaan Inc.)（那斯達克股票代號：CAN）是一家首屈一指的高性能ASIC晶片設計公司，以「區塊鏈+AI」為多元化經營策略，業務範圍涵蓋高性能ASIC運算晶片及設備研發、 AI晶片及產品開發。作為一家那斯達克上市公司，嘉楠科技是全球「區塊鏈第一股」，也是第一家在美國上市的中國自主智慧財產權AI晶片公司。嘉楠科技希望透過ASIC技術「提升社會運作效率，改善人類生活型態」，並成為區塊鏈和AI高效能運算的領導者。

如欲瞭解更多資訊，請造訪嘉楠官網：canaan.io

關於芯原

芯原微電子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家憑藉自主半導體IP，為客戶提供平台化、全方位、一站式晶片客製化服務和半導體IP授權服務的企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.verisilicon.com

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