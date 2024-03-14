嘉楠基于RISC-V的端侧AIoT SoC采用了芯原的ISP IP和GPU IP

中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 芯原股份（芯原，股票代码：688521.SH）今日宣布嘉楠科技（嘉楠，纳斯达克股票代码：CAN）全球首款支持RISC-V Vector 1.0标准的商用量产端侧AIoT芯片K230集成了芯原的图像信号处理器（ISP）IP ISP8000、畸变矫正（DeWarp）处理器IP DW200，以及2.5D图形处理器（GPU）IP GCNanoV。该合作极大地优化了高精度、低延迟的端侧AIoT解决方案，可广泛适用于各类智能产品及场景，如边缘侧大模型多模态接入终端、3D结构光深度感知模组、交互型机器人、开源硬件，以及智能制造、智能家居和智能教育相关硬件设备等。

芯原的ISP8000 IP能够实时处理三路及以上的高清视频流，其20比特位深的流水线架构支持先进的图像处理算法，如三重曝光高动态范围处理（HDR）和三维降噪（3DNR）等。ISP8000优化的软件可与RISC-V处理器无缝协作，以高效管理和调度系统资源。在K230芯片上，借助RT-Thread实时操作系统以及RISC-V处理器的性能和功耗优势，该IP在双核处理器架构下能够进行实时调度和高效运行软件。此外，ISP8000与K230 SDK全面兼容，支持RTOS和Linux双操作系统，实现实时与非实时操作的完美平衡。

芯原的DW200 IP不仅能够精确矫正广角或鱼眼镜头的畸变，还能通过低带宽直连模式支持多路缩放输出，丰富了用户的应用场景，特别适用于需要多种空间输出格式的AI应用。针对MCU/MPU设备，芯原的低功耗2.5D GPU IP则提供了高性能、高质量的矢量图形处理能力和优质的图像输出。

嘉楠研发副总裁王宏刚表示：“通过集成芯原先进的像素处理IP组合，我们基于RISC-V架构的端侧AIoT SoC K230在同类产品中具备了领先的性能和图像质量。这使得更多的端侧设备供应商能够开发适用于更广泛市场应用的创新产品。芯原的ISP技术是推动我们的端侧AIoT SoC创新的关键因素之一。”

“RISC-V在嵌入式产品中的重要性日益增加。芯原已经与所有主流的RISC-V CPU IP供应商建立了合作伙伴关系，以确保我们从摄像头输入到显示输出（Glass-to-Glass）的智能像素处理IP组合能够与RISC-V架构实现无缝且高效的协作。”芯原执行副总裁、IP事业部总经理戴伟进表示，“通过与嘉楠的紧密协作，端侧AIoT SoC K230在保持低功耗和低延迟的同时，实现了卓越的图像质量。此外，利用ISP8000先进的多上下文管理（MCM）功能，K230能够支持多传感器输入，进一步提升了其市场竞争力。”

关于嘉楠科技

嘉楠科技(Canaan Inc.)（纳斯达克股票代码：CAN）是一家领先的高性能ASIC芯片设计公司，以“区块链+AI”为多元化经营战略，业务范围涵盖高性能ASIC计算芯片及设备研发、AI芯片及产品开发。作为一家纳斯达克上市公司，嘉楠科技是全球“区块链第一股”，也是第一家在美国上市的中国自主知识产权AI芯片公司。嘉楠科技希望通过ASIC技术“提升社会运行效率，改善人类生活方式”，并成为区块链和AI高性能计算的领导者。

了解更多信息，请访问嘉楠官网：canaan.io

关于芯原

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。了解更多信息，请访问：http://www.verisilicon.com