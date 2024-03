Cargill condivide l’esito del viaggio inaugurale della prima nave oceanica al mondo a propulsione eolica

Pyxis Ocean sailing through the English Channel from Spain to Amsterdam, March 2024 (Photo: Business Wire)

GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Cargill oggi ha rivelato risultati molto interessanti del periodo di prova di sei mesi della Pyxis Ocean, che sottolineano il potenziale della tecnologia di propulsione eolica nella transizione del settore delle spedizioni all’uso di energia rinnovabile. La nave MC Shipping Kamsarmax, aggiornata con due WindWings ® – grandi vele alari piene sviluppate da BAR Technologies – ha conseguito risultati in linea con le previsioni, ossia equivalenti a un consumo di 3 tonnellate di carburante al giorno.

“ Siamo incoraggiati dai risultati e abbiamo appreso molto riguardo all’attuazione della propulsione eolica su navi per trasporto di carichi asciutti alla rinfusa”, commenta Jan Dieleman, presidente del business Cargill Ocean Transportation. “ Non avremmo mai potuto fare questo da soli – BAR Technologies e MC Shipping, nonché il capitano e l’equipaggio, sono stati partner fantastici affinché la Pyxis diventasse una realtà. Siamo all’avanguardia nella trasformazione del settore delle spedizioni e riteniamo che le tecnologie di sfruttamento dell’energia eolica possano essere un modo importante, economicamente conveniente per conseguire i nostri obiettivi di decarbonizzazione a breve, medio e lungo termine”.

La Pyxis Ocean ha lasciato gli ormeggi ad agosto 2023 e durante i primi sei mesi di prova ha navigato nell’Oceano Indiano, nell’Oceano Pacifico, nell’Atlantico settentrionale meridionale, ha superato il Capo Horn e il Capo di Buona Speranza. La nave è stata dotata di due WindWings ® , che misurano 37,5 metri in altezza e sembrano grandi ali di aereo, installate in verticale per fare avanzare la nave sfruttando la forza propulsiva del vento e consentendo così di ridurre il regime del motore affinché la Pyxis Ocean potesse mantenere la stessa velocità di una nave convenzionale consumando meno carburante. Le vele alari vengono controllate mediante un pannello tattile situato sul ponte. Un semplice sistema semaforico indica all’equipaggio quando issare o ammainare le vele. Una volta issate le vele, il funzionamento è completamente automatizzato: vari sensori misurano costantemente la velocità e direzione del vento e le vele si regolano automaticamente per assumere la configurazione ottimale.

La propulsione eolica promette di essere un modo economicamente conveniente per sostenere la nuova strategia dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) relativa ai gas causa dell’effetto serra. Uno degli obiettivi dell’IMO per il 2030 è far sì che il 5% – con un impegno a raggiungere il 10% – dell’energia sia prodotta a partire da fonti a contenuto molto basso di carbone, e la propulsione eolica potrebbe essere un modo molto importante per ottenere questo risultato.

I primi viaggi hanno fornito dati preziosi non solo sull’impiego delle vele sulle navi, ma hanno evidenziato anche problemi logistici più ampi nel sistema marittimo globale. Poiché ogni porto, terminale e attracco è differente, tenerne conto è cruciale nell’integrazione della tecnologia di propulsione eolica (WAP, Wind Assisted Propulsion) in tale sistema su una scala più vasta.

Aggiunge John Cooper, Ceo BAR Technologies: “ I risultati del primo viaggio della Pyxis Ocean con le WindWings ® hanno dimostrato chiaramente che la propulsione eolica può comportare riduzioni notevoli del consumo di carburante e delle emissioni. Per esempio, in condizioni di navigazione a vela quasi ottimali, durante un viaggio in mare aperto, la Pyxis Ocean ha realizzato risparmi del consumo di carburante pari a 11 tonnellate al giorno. E mentre la Pyxis Ocean è dotata di due WindWings ® , prevediamo che le navi Kamsarmax ne avranno tre, riducendo ulteriormente il consumo di carburante e le emissioni, di un fattore pari a 1,5. Grazie a Cargill ora siamo in grado di validare le nostre previsioni sulle prestazioni e modellare condizioni reali; questo è un momento molto interessante mentre iniziamo a lanciare la produzione di WindWings ® in tutto il mondo”.

“ Cargill sta creando modi per tutte le navi con tecnologia WAP – non solo per la Pyxis Ocean – di operare su rotte commerciali internazionali”, continua Dieleman. “ Finora abbiamo discusso con oltre 250 porti su come individuare modalità che consentano l’attracco di navi con sistemi WAP in grande scala. Questa complessità è l’aspetto in cui Cargill veramente eccelle, e come possiamo sfruttare il nostro ruolo unico nel settore marittimo. Non ci spaventa essere un partner nello sviluppo e investire, condividere rischi con vari partner e fare una differenza nella trasformazione del settore”.

Cargill continuerà a verificare e sperimentare gli aspetti operativi, tecnici e commerciali della Pyxis Ocean per incorporare quante più cognizioni apprese nella possibile progettazione di ulteriori impianti prima di aumentarne la scala.

Note per i redattori

[1]

BAR Technolgies e Cargill stimano risparmi medi annui di 3 tonnellate di carburante al giorno (equivalente a 11,2 t/giorno di riduzioni delle emissioni totali di CO2e, dalla produzione del carburante all’utilizzo a bordo (“well-to-wake”); sulla Pyxis Ocean questo equivale a risparmi di circa il 14%.

Le prestazioni medie finora misurate sono entro il 10% di quelle previste utilizzando simulazioni basate sulla fluidodinamica computazionale (CFD) eseguite da BAR Technologies per stimare l’efficacia della propulsione eolica sulle tratte Cargill.

In condizioni di navigazione a vela ottimali, la Pyxis Ocean ha ottenuto risparmi superiori a 11 t/giorno per il consumo di carburante, il che si traduce in 41 t/giorno di emissioni di CO 2 well-to-wake, ossia 37% di riduzione delle emissioni.

well-to-wake, ossia 37% di riduzione delle emissioni. La media di 11,2 t/giorno di emissioni di CO2 equivale a circa 2650 tonnellate di CO2 emessa all’anno (11,2 t x 237 giorni in media all’anno di navigazione a vela = 2650 t well-to-wake). Questo sarebbe equivalente all’eliminazione di 480 autoveicoli dalle strade ( Riferimento: Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle | US EPA )

Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle | US EPA ) Cargill e MC Shipping hanno incaricato DNV di operare come terza parte indipendente nella revisione e verifica dei calcoli riguardanti i risparmi di carburante.

Informazioni su WindWings

Informazioni su Cargill Ocean Transportation

Cargill Ocean Transportation è una delle più importanti aziende di trasporto merci che in uno stesso momento gestisce a noleggio circa 650 navi in tutto il mondo. Fondata a Ginevra nel 1956, si avvantaggia della ricca tradizione e del know-how di Cargill nelle operazioni globali relative al commercio di prodotti alimentari, agricoli e di materie prime. I nostri clienti, comprese sia altre aziende che i business interni Cargill, sono al centro di tutto ciò che facciamo. Offriamo servizi che combinano le tecnologie digitali più recenti con soluzioni green per rendere le spedizioni più sicure e più sostenibili.

Informazioni su Cargill

Cargill si impegna a fornire alimenti, ingredienti, soluzioni agricole e prodotti industriali per nutrire il mondo in modo sicuro, responsabile e sostenibile. Ci troviamo al centro della catena logistica e collaboriamo con gli agricoltori e i clienti per reperire, produrre e consegnare prodotti essenziali per la vita.

I nostri 160.000 collaboratori innovano con un senso dello scopo, fornendo ai clienti gli elementi essenziali dell’attività quotidiana affinché le attività possano crescere, le comunità possano prosperare e i consumatori possano vivere bene. Con 159 anni di esperienze come azienda familiare, guardiamo al futuro rimanendo fedeli ai nostri valori. Diamo priorità alle persone. Raggiungiamo vette più alte. Facciamo ciò che è giusto: oggi e per le prossime generazioni. Per maggiori informazioni visitare Cargill.com e il nostro Centro notizie

Cargill è stata la prima impresa a installare le “WindWings”, grandi vele alari piene che hanno il potenziale di conseguire riduzioni percentuali a due cifre delle emissioni.

Collaborando con BAR Technologies, Cargill ha installato le WindWings su una nave Kamsarmax, la Pyxis Ocean, che noleggia da MC Shipping.

L’installazione è stata eseguita presso COSCO, a Shanghai, in Cina nel 2023.

La Pyxis Ocean è ora la Kamsarmax più efficiente in termini energetici della flotta Cargill di navi a noleggio.

La Pyxis Ocean sarà utilizzata per fornire informazioni sulla possibile scalabilità nella flotta e nel settore. Cargill prevede di apprendere continuamente come migliorare sempre di più il progetto, l’installazione, il funzionamento e le prestazioni.

Il progetto WindWing rientra nel quadro di un più vasto progetto che ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea ai sensi dell’accordo di sovvenzione N. 955286.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.