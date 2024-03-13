泰雷兹与Neural Labs合作支持人工智能驱动的智慧城市

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为软件货币化与授权领域的全球引领者，泰雷兹（Thales）进一步与为智慧城市和基于人工智能的智能交通系统（ITS）提供视频分析的Neural Labs 扩大了合作伙伴关系，为车辆出入控制和物流规划提供安全、高效和实用的解决方案。

泰雷兹的圣天诺（Sentinel）平台提供软件许可、授权管理、交付和保护服务，帮助Neural Labs快速高效地自动化软件许可的创建和分发，使其能够降低相关的运营成本，更多地关注客户需求，以及其软件相对于竞争对手的价值，从而提升差异化竞争。

自Neural Labs选择实施泰雷兹圣天诺软件保护方案以来，双方合作已有二十载。随着数字化转型时代的到来，该公司采用泰雷兹圣天诺云授权来管理其SaaS产品。

Neural Labs通过更新其授权策略与实施方案，充分利用SaaS特性，无论在哪里都能为其整个产品组合和不断壮大的销售团队部署、更新授权。因此，这一合作伙伴关系的延伸对于公司在日益互联的世界中实现增长至关重要。

在过去三年中，Neural Labs的收入增长了近25%，在这一过程中，泰雷兹圣天诺帮助其减少了因非授权使用而导致的收入损失。

Neural Labs首席执行官Elias Varcarcel表示，“一直以来，我们深知保护软件的重要性，为我们的业务做长远规划。泰雷兹从一开始就陪伴我们成长，保护我们的软件免受盗版，并充分利用每一个市场机遇。现在，我们正与泰雷兹团队开展更加紧密的合作，为使我们的软件全面迁移上云做好准备。这一合作关系的延伸将有助于我们利用灵活、实用的解决方案进行规模扩张，而双方之间的长期合作关系意味着我们可以在充分信任的基础上向前迈进。”

泰雷兹软件货币化业务副总裁Damien Bullot 表示，“20多年来，我们的团队一直为Neural Labs提供技术支持，帮助其实现使命价值，让城市、城镇和道路网络更安全、更智能、更高效。Neural Lab对通过使用我们的平台和服务助力其业务飞速发展充满信心，这让我们感到无比自豪。我们现在正在展望下一个阶段——以灵活、可扩展的解决方案为支撑的全面数字化转型。”

关于Neural Labs

Neural Labs在开发基于车牌读取和视频分析的专业软件方面拥有20多年的经验。这些软件为智慧城市、移动出行、安防、智能交通系统（ITS）、车辆交通管理、违章控制、物流和车辆出入等领域带来了变革。这些卓越的能力证明了Neural Labs在研发方面的巨大投入。

Neural Labs的解决方案突破传统，在读取和识别车辆牌照（ANPR或LPR）以及运输集装箱的ISO6346代码（ACCR）方面表现出色。

Neural Labs致力于设计能够简化客户生活的解决方案，将周围环境改造成更安全、更高效的空间。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技，如量子技术、边缘计算、6G和网络安全等。

泰雷兹全球81000*名员工遍布68个国家和地区，2023年集团销售收入184亿欧元。

* 数据不包括正在剥离的轨道交通业务

请访问

泰雷兹集团

安全

@Thalesgroup

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。