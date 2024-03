Des aéronefs Cessna Grand Caravan de Textron Aviation seront livrés pour participer à des missions spéciales de sécurisation de la Corne de l’Afrique

Two Cessna Grand Caravan EX aircraft will be equipped to ensure the border sovereignty of the country of Djibouti (Photo: Business Wire)

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation annonce aujourd’hui la signature d’un contrat avec l'U.S. Army Contracting Command, Redstone Arsenal, AL, pour deux avions turbopropulseurs Cessna Grand Caravan EX. L’avion sera détenu et exploité par l’Armée de l’air djiboutienne (DAF). Cette acquisition est la troisième commande de livraison en vertu d’un contrat à livraison et à quantité indéterminées (IDIQ) récemment signé autorisant jusqu’à 100 millions USD pour l’acquisition d’avions Textron Aviation sur une période de cinq ans.

Le Cessna Grand Caravan EX est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une société Textron Inc. (NYSE:TXT).

« Les deux aéronefs Cessna Grand Caravan EX pour des missions spéciales seront des appareils de renseignement, de surveillance et de reconnaissance équipés pour assurer la souveraineté frontalière de Djibouti », déclare Bob Gibbs, vice-président, Special Mission Sales, Textron Aviation. « Ce contrat pluriannuel permet à l'U.S. Army Security Assistance Command de fournir rapidement des avions génériques (COTS) et modifiés de Textron Aviation à nos alliés qui font partie du programme Foreign Military Sale et aux pays partenaires. C'est pour nous un honneur de contribuer à la sécurité nationale et aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis en fournissant nos solutions dans le cadre de ce contrat IDIQ et nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre la coopération avec l’armée américaine. »

Cette commande fait suite à la récente passation de commande pour trois Beechcraft King Air 360ER destinés à la Fuerza de Aviación Navale péruvienne et un pour l'Aviación Naval équatorienne. Avec l’ajout des deux Cessna Grand Caravan EX pour l’Armée de l’air djiboutienne, ce sont cinq avions qui ont été commandés dans le cadre du contrat IDIQ.

À propos du Cessna Grand Caravan EX

La plateforme Cessna Caravan a vu plus de 3 000 avions livrés qui sont certifiés dans 100 pays avec près de 24 millions d’heures de vol cumulées dans le monde entier depuis le lancement du modèle. Les Caravan remplissent des rôles pour de multiples missions, allant de la formation au vol aux loisirs, en passant par les compagnies aériennes régionales, le transport VIP, les transporteurs de fret et les missions humanitaires. L’avion Grand Caravan EX est connu pour ses performances fiables et efficientes par les compagnies aériennes régionales, les opérateurs de charters, les transporteurs de fret et les opérateurs de missions spéciales dans le monde entier. L’avion offre une puissance de 867 chevaux et un taux de montée de 1 275 pieds par minute.

Des possibilités infinies pour les missions spéciales

Lorsque les clients gouvernementaux, militaires et commerciaux veulent des solutions aéroportées pour des missions critiques, ils font confiance à Textron Aviation. Les solutions aéronautiques de la compagnie fournissent les hautes performances et les caractéristiques de vol nécessaires pour relever les défis uniques des opérations de missions spéciales. Avec une qualité inégalée, une polyvalence et de faibles coûts d’exploitation, les produits Textron Aviation sont choisis pour les ambulances aériennes, les opérations de renseignement, surveillance et reconnaissance, le transport public, le relevé aérien, l’inspection de vol, la formation et diverses opérations spéciales.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d'inspiration de l'expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique aux clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (réacteurs, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits pour les missions spéciales, la formation militaire et la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et complet au monde et une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l'échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable, productive et flexible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

À propos de Textron

Textron est une société multisectorielle qui exploite un réseau mondial d’activités aéronautiques, militaires, industrielles et de financement pour fournir aux clients des solutions et des services innovants. Textron est reconnu dans le monde entier pour ses marques emblématiques telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter, les changements dans les calendriers de livraison d’aéronefs, les annulations ou les reports de commandes.

