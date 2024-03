RISC-V-basiertes Edge-AIoT-SoC von Canaan setzt ISP und GPU IPs von VeriSilicon ein

SCHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) meldete heute die Integration von Image Signal Processor (ISP) IP ISP8000, DeWarp Processor IP DW200 und 2.5D Graphics Processor Unit (GPU) IP GCNanoV in das K230-Chip von Canaan, dem weltweit ersten kommerziell massenproduzierten Edge-AIoT-Chip, das den Standard RISC-V Vector 1.0 unterstützt. Diese Zusammenarbeit ist ein erheblicher Fortschritt im Bereich der hochpräzisen, latenzarmen Edge-AIoT-Lösungen für eine breite Palette intelligenter Produkte, wie etwa umfangreiche und multimodale Input-Edge-Terminals, 3D-strukturierte Lichtwahrnehmungsmodule, interaktive Roboter, Open-Source-Hardware sowie Hardware für intelligente Fertigung, intelligente Haushaltslösungen und KI-Schulung.

ISP8000 IP von VeriSilicon ist in der Lage, drei oder mehr hochauflösende Video-Streams in Echtzeit zu verarbeiten. Seine 20 Bit tiefe Pipeline-Architektur unterstützt fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen, wie etwa dreifachbelichtete High Dynamic Range (HDR) und 3D Noise Reduction (3DNR). Die optimierte Software von ISP8000 arbeitet nahtlos mit den RISC-V-Prozessoren zusammen, um die Systemressourcen effizient zu verwalten und einzusetzen. Auf dem K230-Chip kann ISP8000 unter Nutzung des RT-Thread-Echtzeitbetriebssystems und der Leistungs- und Kraftvorteile der RISC-V-Prozessoren Echtzeitplanung erzielen und die Software in einer Doppelkern-Prozessorarchitektur effizient ausführen. Es ist perfekt mit dem K230 Software Development Kit (SDK) kompatibel und unterstützt RTOS und Linux Dual-Betriebssysteme, womit ein optimales Gleichgewicht zwischen dem Betrieb in Echtzeit und nicht in Echtzeit erzielt wird.

DW200 IP von VeriSilicon nimmt nicht nur eine präzise Korrektur von Verzerrungen von Weitwinkel- oder Fischaugenobjektiven vor, sondern unterstützt auch mehrkanaliges Downscaling der Ausgabe durch den bandbreitenarmen Direktlinkmodus, die Bereicherung des Nutzeranwendungsszenarios und eignet sich insbesondere für KI-Anwendungen mit unterschiedlichen räumlichen Output-Anforderungen. Für MCU/MPU-Geräte bietet das stromsparende 2.5D GPU IP von VeriSilicon leistungsstarke und hochwertige Verarbeitungsfähigkeiten für Vektorgrafiken zusammen mit besserer Bildausgabe.

Hong-Gang Wang, VP, Forschung und Entwicklung bei Canaan, sagte dazu: „Durch die Nutzung des fortschrittlichen Pixelverarbeitungs-IP-Portfolios von VeriSilicon erzielte unser RISC-V-basiertes K230 eine führende Leistung und Bildqualität im Vergleich zu anderen Edge-AIoT-SoCs seiner Klasse. Damit versetzen wir mehr Anbieter von Edge-Geräten in die Lage, innovative Produkte mit breiteren Marktanwendungsbereichen zu entwickeln. Der ISP von VeriSilicon ist einer der Schlüsselfaktoren, die die Innovation in unseren Edge-AIoT-SoCs vorantreiben.“

„RISC-V wird bei eingebetteten Produkten immer wichtiger. Wir arbeiten mit allen führenden Anbietern von RISC-V CPU IP zusammen, um sicherzustellen, dass unser umfassendes „Glass-to-Glass“-IP-Portfolio (von der Eingabe in die Kamera bis zur Ausgabe auf dem Display) für intelligente Pixelverarbeitung nahtlos und effizient mit RISC-V-Architekturen funktioniert“, erklärte Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon. „Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Canaan hat das Edge-AIoT-SoC K230 eine hohe Bildqualität erzielt, während der Stromverbrauch und die Latenzzeiten niedrig gehalten wurden. Darüber hinaus kann das K230 mehrere Sensoren unterstützen und die fortschrittliche MCM-Funktion (Multi-Context Management) des ISP8000 nutzen, womit seine Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt weiter verbessert wird.“

Über Canaan Inc.

Canaan Inc. (Nasdaq: CAN) ist ein führender Anbieter leistungsstarker ASIC-Chips. Mit einer diversifizierten Strategie, in deren Mittelpunkt „Blockchain + KI“ steht, widmet sich Canaan der Erforschung und Entwicklung leistungsstarker ASIC-Computing-Chips, KI-Chips und Geräte. Die Aktien von Canaan sind an der Nasdaq notiert, und damit genießt das Unternehmen die Auszeichnung, das weltweit „erste Blockchain-Aktienunternehmen“ und das erste chinesische Unternehmen mit unabhängigem geistigem Eigentum im Bereich KI-Chips zu sein, das in den USA börsennotiert ist. Canaan ist bestrebt, die ASIC-Technologie zu nutzen, um sein Motto zu verwirklichen, das lautet: „Super Computing Is What We Do, Social Enrichment is Why We Do“ (Super-Computing ist das, was wir tun; gesellschaftliche Bereicherung ist der Grund, warum wir es tun). Damit positioniert sich das Unternehmen als führender Anbieter im Bereich High-Performance Computing für Blockchain und KI.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: canaan.io

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.