Le SoC AIoT de Canaan basé sur RISC-V adopte les PI ISP et GPU de VeriSilicon

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui l’intégration de son processeur de signal d’image (ISP) PI ISP8000, de son processeur DeWarp PI DW200 et de son processeur graphique 2.5D (GPU) PI GCNanoV dans la puce K230 de Canaan, la première puce AIoT de production de masse au monde supportant le standard RISC-V Vector 1.0. Cette collaboration marque une avancée significative dans les solutions AIoT de pointe de haute précision et à faible latence pour une large gamme de produits intelligents, tels que les terminaux de pointe à entrée multimodale et à grand modèle, les modules de perception de la lumière structurés en 3D, les robots interactifs, les logiciels libres, ainsi que les logiciels pour la fabrication intelligente, les solutions de domotique et l’éducation à l’IA.

La PI ISP8000 de VeriSilicon est capable de traiter en temps réel trois flux ou plus de vidéo haute définition. Son architecture de pipeline à profondeur de 20 bits prend en charge des algorithmes de traitement d’image avancés tels que la plage dynamique élevée (HDR) à triple exposition et la réduction du bruit en 3D (3DNR). Le logiciel optimisé de l’ISP8000 collabore de manière transparente avec les processeurs RISC-V pour gérer et planifier efficacement les ressources du système. Sur la puce K230, en tirant parti du système d’exploitation en temps réel RT-Thread et des avantages des processeurs RISC-V en termes de performances et de puissance, l’ISP8000 peut effectuer une planification en temps réel et exécuter efficacement des logiciels dans le cadre d’une architecture de processeur à deux cœurs. Parfaitement compatible avec le kit de développement logiciel (SDK) K230, il prend en charge les systèmes d’exploitation RTOS et Linux, ce qui permet d’obtenir un équilibre optimal entre les opérations en temps réel et les opérations en temps différé.

La PI DW200 de VeriSilicon ne se contente pas de corriger avec précision les distorsions des objectifs grand angle ou fisheye, mais prend également en charge la réduction d’échelle multicanal en mode de liaison directe à faible bande passante, ce qui enrichit les scénarios d’application des utilisateurs et convient particulièrement aux applications d’intelligence artificielle ayant diverses exigences en matière de résultats spatiaux. Pour les appareils MCU/MPU, la PI GPU 2.5D à faible consommation de VeriSilicon offre des capacités de traitement graphique vectoriel de haute performance et de haute qualité, ainsi qu’une sortie d’image supérieure.

Hong-Gang Wang, vice-président de la recherche et du développement chez Canaan, déclare : « En s’appuyant sur le portefeuille de PI de traitement de pixels avancé de VeriSilicon, notre K230 basé sur RISC-V a atteint des performances et une qualité d’image de premier plan par rapport à d’autres SoC AIoT de pointe de sa catégorie. Cela permet à un plus grand nombre de fournisseurs d’appareils de pointe de développer des produits innovants avec des applications de marché plus larges. L’ISP de VeriSilicon est l’un des facteurs clés qui stimulent l’innovation dans nos SoC AIoT de pointe. »

« RISC-V est de plus en plus important dans les produits embarqués. Nous nous sommes associés à tous les principaux fournisseurs de PI pour processeurs RISC-V afin de garantir que notre portefeuille complet de PI de traitement intelligent des pixels Glass-to-Glass (de l’entrée de la caméra à la sortie de l’écran) collabore de manière transparente et efficace avec les architectures RISC-V », déclare Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division PI de VeriSilicon. « Grâce à notre étroite collaboration avec Canaan, le SoC AIoT Edge K230 a atteint une haute qualité d’image tout en maintenant une faible consommation d’énergie et une faible latence. Le K230 peut également prendre en charge plusieurs capteurs en tirant parti de la fonction avancée de gestion multi-contexte (MCM) de l’ISP8000, ce qui renforce encore plus sa compétitivité sur le marché. »

À propos de Canaan Inc.

Canaan Inc. (Nasdaq : CAN) est un fournisseur de premier plan de puces ASIC hautes performances. Avec une stratégie diversifiée centrée sur la « blockchain + IA », Canaan se consacre à la recherche et au développement de puces informatiques ASIC, puces d’IA et appareils hautes performances. En tant que société cotée au Nasdaq, Canaan a la particularité d’être la « première société boursière de blockchain » au monde et la première entreprise chinoise ayant une propriété intellectuelle indépendante dans les puces d’IA à être cotée aux États-Unis. Canaan s’engage à exploiter la technologie ASIC pour réaliser sa mission « Super Computing Is What We Do, Social Enrichment is Why We Do », en se positionnant comme un leader du calcul haute performance pour la blockchain et l’IA.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : canaan.io

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

