Cargill divulga resultado da viagem inaugural do primeiro navio oceânico movido a energia eólica do mundo

Pyxis Ocean sailing through the English Channel from Spain to Amsterdam, March 2024 (Photo: Business Wire)

Pyxis Ocean sailing through the English Channel from Spain to Amsterdam, March 2024

GENEBRA/SUÍÇA--(BUSINESS WIRE)--A Cargill publicou hoje (13) os resultados empolgantes do período de testes de seis meses do Pyxis Ocean, ressaltando o potencial da tecnologia de propulsão assistida por vento na transição da indústria naval para o uso de energias renováveis. O navio MC Shipping Kamsarmax adaptado com duas WindWings® (grandes velas sólidas de vento desenvolvidas pela BAR Technologies) obteve um desempenho consistente como previsto, o que equivale a uma economia média de 3 toneladas de combustível por dia.

“ Estamos animados com os resultados e aprendemos muito sobre a implementação da propulsão assistida por vento em navios graneleiros”, disse Jan Dieleman, presidente do Negócio de Transporte Marítimo da Cargill. “ Nunca poderíamos ter feito isto sozinhos. BAR Technologies e MC Shipping têm sido parceiros fantásticos para tornar o Pyxis Ocean uma realidade, bem como o capitão e a tripulação. Estamos na vanguarda da mudança na indústria naval e acreditamos que as tecnologias que aproveitam o vento podem ser uma forma importante e econômica de alcançar nossas metas de descarbonização a curto, médio e longo prazos.”

O Pyxis Ocean alcançou as águas abertas em agosto de 2023 e durante os primeiros seis meses de testes navegou pelos Oceanos Índico, Pacífico, Atlântico Norte e Sul, além de passar pelo Cabo Horn e Cabo da Boa Esperança. O navio foi equipado com dois WindWings®, que medem 37,5 m de altura e lembram grandes asas de avião. As asas são instaladas verticalmente para captar o vento e impulsionar o navio para frente, permitindo que o motor do navio seja desligado para que se possa viajar na mesma velocidade de um navio convencional usando menos combustível. As asas são controladas por um painel tátil na ponte. Um sistema simples de semáforos informa a tripulação quando levantar ou abaixar as velas. A operação é totalmente automatizada: os sensores a bordo medem constantemente o vento e as velas se ajustam automaticamente à configuração ideal.

A propulsão assistida por vento tem potencial para ser um modo rentável de respaldar a nova estratégia de gestão de gases com efeito de estufa da Organização Marítima Internacional (IMO). Uma das metas da IMO para 2030 é ter 5%, visando 10%, de energia proveniente de fontes de muito baixo carbono até 2030: a propulsão assistida por vento pode ser um meio importante de atingir este objetivo.

As primeiras viagens forneceram informações sobre mais do que apenas a aplicação das velas em um navio. Também destacaram desafios logísticos mais amplos no sistema marítimo mundial. Os portos, terminais e cais são diferentes entre si, por isso o engajamento dos times locais é crucial para integrar a tecnologia 'Wind Assisted Propulsion' (WAP) no sistema marítimo mundial em uma escala mais ampla.

John Cooper, Diretor Executivo da BAR Technologies, acrescentou: “ Os resultados da primeira viagem do Pyxis Ocean com WindWings® instalados demonstram claramente que a propulsão assistida por vento pode garantir economia significativa de combustível e redução de emissões. Por exemplo, em condições de navegação quase ótimas, durante uma viagem em mar aberto, o Pyxis Ocean conseguiu uma economia de combustível de 11 toneladas por dia. E embora o Pyxis Ocean tenha duas WindWings®, prevemos que a maioria das embarcações Kamsarmax terá três asas, aumentando ainda mais a economia de combustível e a redução de emissões por um fator de 1,5. Com a Cargill agora podemos validar nossas previsões de desempenho e modelagem em condições do mundo real. É um momento promissor à medida que começamos a implementar a produção de WindWings® a nível mundial.”

“ A Cargill está criando meios para que todos os navios com WAP, e não apenas o Pyxis Ocean, operem em rotas comerciais internacionais”, completou Dieleman. “ Até agora, trabalhamos com mais de 250 portos para encontrar modos de permitir a atracação de navios com WAP em grande escala. É nesta complexidade que a Cargill realmente se destaca e como podemos aproveitar nosso papel único na indústria marítima. Não temos receio de ser um parceiro de desenvolvimento e investir, compartilhar riscos com parceiros e fazer a diferença na transformação do setor.”

A Cargill continuará testando e experimentando os aspectos operacionais, técnicos e comerciais do Pyxis Ocean para incorporar o máximo de aprendizagem no projeto potencial de futuras instalações antes de expandir.

Notas aos editores:

A BAR Technologies e a Cargill estimam uma economia média anual de 3 toneladas de reduções de combustível por dia (isto equivale a 11,2 t/dia de reduções de emissões de CO2e bem percebidas. Isto equivale a cerca de 14% de economia no Pyxis Ocean.

O desempenho médio medido até agora está dentro de 10% das previsões feitas com uso de simulações de dinâmica de fluidos computacional (CFD) da BAR Technologies para estimar o quanto a propulsão assistida por vento funcionaria bem em rotas da Cargill.

Durante condições ideais de navegação, o Pyxis Ocean obteve economia de mais de 11 t/dia no consumo de combustível, o que se traduz em 41 t/dia menos emissões de CO 2 e bem percebidas ou uma economia de emissões de 37%.

A média de 11,2 t/dia de CO2e acima resulta em cerca de 2.650 t/ano de CO2e (11,2 t x 237 dias médios de navegação por ano = 2.650 t bem percebidas). Isto equivaleria a retirar 480 carros das estradas ( Referência: Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle | US EPA - Emissões de Gases de Efeito Estufa de um Veículo Usual de Passageiros)

A Cargill e a MC Shipping contrataram a DNV como terceira empresa independente para revisar e verificar os cálculos de economia de combustível.

Sobre a Cargill Ocean Transportation

A Cargill Ocean Transportation é uma organização líder no comércio de carga que freta cerca de 650 navios ao redor do mundo ao mesmo tempo. Fundada em 1956 em Genebra, tivemos o benefício da rica herança e das capacidades especializadas de operações internacionais da Cargill nos setores alimentar, agrícola e de comércio de matérias primas. Nossos clientes, incluindo outras empresas, bem como os próprios negócios internos da Cargill, estão no centro de tudo o que fazemos. Provemos serviços que combinam a mais recente tecnologia digital com soluções ecológicas para tornar o transporte marítimo mais seguro e sustentável.

Sobre a Cargill

A Cargill é uma empresa familiar comprometida com o fornecimento de alimentos, ingredientes, soluções agrícolas e produtos industriais para nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Situados no centro da cadeia de suprimentos, fazemos parcerias com produtores rurais e clientes para obter, fabricar e entregar produtos que são vitais para a vida. Os 160.000 membros da nossa equipe, incluindo os 12 mil colaboradores do Brasil, inovam com propósito, fornecendo aos clientes o essencial para que as empresas possam crescer, para que as comunidades prosperem e os consumidores vivam bem. Como uma empresa familiar com 159 anos de experiência, olhamos para o futuro e permanecemos fiéis aos nossos valores. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Superamos as metas. Nós fazemos a coisa certa – hoje e para as próximas gerações.

