Cargill deelt resultaten van de eerste reis van 's werelds eerste door windenergie aangedreven oceaanschip

Pyxis Ocean sailing through the English Channel from Spain to Amsterdam, March 2024 (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Cargill heeft vandaag interessante resultaten bekendgemaakt van de zes maanden durende testperiode van de Pyxis Ocean. Deze resultaten onderstrepen het potentieel van de windondersteunde voortstuwingstechnologie die de scheepvaartindustrie in de richting beweegt van hernieuwbare energie. Het schip, van de MC Shipping Kamsarmax, heeft twee WindWings® - grote, vaste windzeilen ontwikkeld door BAR Technologies - en behaalde resultaten die overeenkomen met de voorspellingen, uitkomend op een gemiddelde van 3 ton brandstof per dag.

" We zijn enthousiast over de resultaten en hebben veel geleerd over het implementeren van windondersteunde voortstuwing op droge bulkschepen", zegt Jan Dieleman, president van Cargills Ocean Transportation business. " We hadden dit nooit alleen kunnen doen - BAR Technologies en MC Shipping zijn fantastische partners geweest om de Pyxis Ocean te ontwikkelen, net als de kapitein en de bemanning. We nemen het voortouw bij veranderingen in de scheepvaartindustrie en geloven dat technologieën die gebruik maken van de wind een belangrijke, kosteneffectieve manier kunnen zijn om onze doelstellingen voor het koolstofvrij maken van de scheepvaart op korte, middellange en lange termijn te bereiken."

De Pyxis Ocean koos in augustus 2023 het ruime sop en heeft tijdens de eerste zes maanden van de testperiode de Indische Oceaan, Stille Oceaan en Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan bevaren en Kaap Hoorn en Kaap de Goede Hoop gepasseerd. Het schip is uitgerust met twee WindWings® van 37,5 meter hoog, die lijken op grote vliegtuigvleugels. De vleugels zijn verticaal geïnstalleerd om de wind te vangen en het schip vooruit te bewegen, waardoor de scheepsmotor lager kan worden gezet zodat het schip met dezelfde snelheid kan varen als een conventioneel oceaanschip maar minder brandstof verbruikt. Zijn de zeilen eenmaal gehesen vanaf de brug, dan is daarna de bediening volledig geautomatiseerd: sensoren aan boord meten voortdurend de wind en de zeilen passen zichzelf aan naar de optimale configuratie.

Windondersteunde aandrijving kan een kostenefficiënte manier zijn om de nieuwe broeikasgasstrategie van de Internationale Maritime Organisation (IMO) te ondersteunen. Een van de 2030-doelstellingen van de IMO is om 5 procent, met een streven naar 10 procent, van de energie uit zeer koolstofarme bronnen te halen: windondersteunde voortstuwing zou een belangrijke manier kunnen zijn om dit te bereiken.

De eerste reis heeft inzicht gegeven in meer dan alleen de toepassing van de zeilen op een schip, het heeft ook bredere logistieke uitdagingen in het wereldwijde maritieme systeem aan het licht gebracht. Aangezien elke haven, terminal en ligplaats anders is, is hun betrokkenheid van cruciaal belang voor de integratie van WAP-technologie (Wind Assisted Propulsion) in het wereldwijde maritieme systeem op grotere schaal.

John Cooper, CEO van BAR Technologies, voegt hieraan toe: " De resultaten van de eerste reis van de Pyxis Ocean met de WindWings® tonen duidelijk aan dat windondersteunde aandrijving voor aanzienlijke brandstofbesparingen en emissiereducties kan zorgen. Bijvoorbeeld, in bijna optimale zeilomstandigheden, tijdens een reis op open zee, behaalde de Pyxis Ocean een brandstofbesparing van 11 ton per dag. En terwijl de Pyxis Ocean twee WindWings® heeft, verwachten we dat de meerderheid van de Kamsarmax-schepen drie WindWings® zal hebben, waardoor de brandstofbesparingen en emissiereducties met een factor 1,5 zullen toenemen. Met Cargill zijn we nu in staat om onze prestatievoorspellingen en modellering te valideren in echte omstandigheden, het is een spannende tijd nu we de productie van WindWings® wereldwijd beginnen uit te rollen.”

" Cargill creëert manieren om alle WAP-schepen - niet alleen de Pyxis Ocean - op wereldwijde handelsroutes te laten opereren", zegt Dieleman. " Tot nu toe hebben we met meer dan 250 havens samengewerkt om manieren te vinden waarop schepen met grootschalige WAP kunnen aanmeren. Deze complexiteit is waar Cargill echt in uitblinkt en hoe we onze unieke rol in de maritieme industrie kunnen benutten. We zijn niet bang om een ontwikkelingspartner te zijn en te investeren, risico's met partners te delen en een verschil te maken bij het transformeren van de industrie."

Cargill zal doorgaan met het testen en experimenteren van operationele, technische en commerciële aspecten van de Pyxis Ocean om zoveel mogelijk kennis te integreren in toekomstige ontwerpen.

Noot voor de redactie:

[1]

BAR Technologies en Cargill schatten een jaarlijkse gemiddelde besparing van 3 ton brandstofvermindering per dag (dit komt overeen met 11,2/t/dag CO2e well-to-wake uitstootvermindering). Dit komt overeen met een besparing van ongeveer 14 procent van de Pyxis Ocean .

. De gemiddelde prestatie die tot nu toe gemeten is, ligt binnen 10% van de voorspellingen die gedaan zijn met behulp van computational fluid dynamics (CFD) simulaties door BAR Technologies om in te schatten hoe goed windondersteunde voortstuwing zou werken op Cargill routes.

Tijdens optimale vaaromstandigheden heeft de Pyxis Ocean een besparing van meer dan 11t/dag in brandstofverbruik bereikt, wat zich vertaalt in 41t/dag minder CO2e-uitstoot bij well-to-wake, of een besparing van 37% in uitstoot.

een besparing van meer dan 11t/dag in brandstofverbruik bereikt, wat zich vertaalt in 41t/dag minder CO2e-uitstoot bij well-to-wake, of een besparing van 37% in uitstoot. Het bovengenoemde gemiddelde van 11,2t/dag CO2e komt neer op ongeveer 2650CO2e/jaar (11,2t x 237 gemiddelde zeildagen per jaar = 2650t well-to-wake). Dit zou het equivalent zijn van 480 auto's van de weg halen. ( Referentie: Broeikasgasemissies van een doorsnee personenauto | US EPA)

Broeikasgasemissies van een doorsnee personenauto | US EPA) Cargill en MC Shipping hebben DNV ingeschakeld als onafhankelijke derde partij om de brandstofbesparingsberekeningen te beoordelen en te verifiëren.

Over WindWings

Cargill was de eerste die "WindWings" installeerde, grote vaste vleugelzeilen met een potentieel om de uitstoot met twee cijfers te verminderen.

In samenwerking met partner BAR Technologies installeerde Cargill WindWings op een Kamsarmax-schip, Pyxis Ocean , die we charteren van MC Shipping.

, die we charteren van MC Shipping. De installatie vond plaats bij COSCO in Shanghai, China in 2023.

Pyxis Ocean is nu de meest energie-efficiënte Kamsarmax in Cargill’s vloot van chartered schepen.

is nu de meest energie-efficiënte Kamsarmax in Cargill’s vloot van chartered schepen. De Pyxis Ocean zal worden gebruikt als informatiebron om de vloot en de industrie op te schalen. Cargill is van plan om voortdurend te leren hoe het ontwerp, de werking en de prestaties verder kunnen worden verbeterd.

zal worden gebruikt als informatiebron om de vloot en de industrie op te schalen. Cargill is van plan om voortdurend te leren hoe het ontwerp, de werking en de prestaties verder kunnen worden verbeterd. Het WindWings project maakt deel uit van een project dat financiering heeft ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 955286.

Over Cargill Ocean Transportation

Cargill Ocean Transportation is een toonaangevende vrachtvervoersorganisatie die op elk moment wereldwijd ongeveer 650 schepen chartert. Wij zijn opgericht in 1956 in Genève en profiteren van het rijke erfgoed en de deskundige capaciteiten van Cargills wereldwijde activiteiten op het gebied van voedsel-, landbouw- en grondstoffenhandel. Onze klanten, waaronder andere bedrijven en Cargills eigen interne bedrijven, staan centraal bij alles wat we doen. Wij leveren diensten die de nieuwste digitale technologie combineren met groene oplossingen om de scheepvaart veiliger en duurzamer te maken.

Over Cargill

Cargill is toegewijd aan het leveren van voedsel, ingrediënten, landbouwoplossingen en industriële producten om de wereld op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier te voeden. In het hart van de toeleveringsketen werken we samen met boeren en klanten om producten te kopen, te maken en te leveren die essentieel zijn voor het leven.

Onze 160.000 teamleden innoveren doelgericht en voorzien klanten van de eerste levensbehoeften zodat bedrijven kunnen groeien, gemeenschappen bloeien en consumenten goed leven. Met 159 jaar ervaring als familiebedrijf kijken we vooruit terwijl we trouw blijven aan onze waarden. Bij ons komen mensen op de eerste plaats. We reiken hoger. We doen wat juist is - vandaag en voor toekomstige generaties. Ga voor meer informatie naar Cargill.nl en ons Nieuwscentrum.