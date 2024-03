O SoC AIoT de ponta baseado em RISC-V da Canaan adotou os IPs ISP e GPU da VeriSilicon

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje a integração do IP ISP8000 do Processador de Sinais de Imagem (ISP), do IP DW200 do Processador DeWarp e do IP GCNanoV da Unidade de Processamento Gráfico (GPU) 2.5D no chip K230 da Canaan, o primeiro chip AIoT de ponta para produção comercial em massa do mundo que suporta o padrão RISC-V Vector 1.0. Essa colaboração marca um avanço significativo nas soluções de AIoT de borda de alta precisão e baixa latência para uma ampla variedade de produtos inteligentes, como terminais de borda de entrada multimodal e de modelo grande, módulos de percepção de luz estruturados em 3D, robôs interativos, hardwares de código aberto, bem como hardwares para fabricação inteligente, soluções domésticas inteligentes e educação em IA.

O ISP8000 da VeriSilicon é capaz de processar em tempo real três ou mais fluxos de vídeo de alta definição. Sua arquitetura de pipeline de 20 bits de profundidade suporta algoritmos avançados de processamento de imagem, como High Dynamic Range (HDR) de triplo exposição e Redução de Ruído 3D (3DNR). O software otimizado do ISP8000 colabora perfeitamente com os processadores RISC-V para gerenciar e agendar eficientemente os recursos do sistema. No chip K230, aproveitando o sistema operacional em tempo real RT-Thread e as vantagens de desempenho e energia dos processadores RISC-V, o ISP8000 pode realizar agendamento em tempo real e executar eficientemente o software sob uma arquitetura de processador de núcleo duplo. Ele é perfeitamente compatível com o Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) K230, suportando sistemas operacionais duplos RTOS e Linux, alcançando um equilíbrio ótimo entre operações em tempo real e não em tempo real.

O DW200 IP da VeriSilicon não apenas corrige com precisão as distorções em lentes grande-angular ou olho de peixe, mas também suporta saída de redução de escala multicanal por meio do modo de link direto de baixa largura de banda, enriquecendo os cenários de aplicativos do usuário e é particularmente adequado para aplicativos de IA com diversos requisitos de saída espacial. Para dispositivos MCU/MPU, o IP de GPU 2.5D de baixo consumo de energia da VeriSilicon oferece recursos de processamento de gráficos vetoriais de alto desempenho e alta qualidade, além de saída de imagem superior.

Hong-Gang Wang, vice-presidente (VP) de Pesquisa e Desenvolvimento da Canaan, disse: “Aproveitando o portfólio avançado de IPs de processamento de pixels da VeriSilicon, nosso K230 baseado em RISC-V alcançou desempenho e qualidade de imagem líderes em comparação com outros SoCs AIoT de borda em sua classe. Isso permite que mais fabricantes de dispositivos de borda desenvolvam produtos inovadores com aplicações de mercado mais amplas. O ISP da VeriSilicon é um dos principais fatores impulsionadores da inovação em nossos SoCs AIoT de borda.”

“O RISC-V é cada vez mais importante em produtos incorporados. Fizemos uma parceria com todos os principais fornecedores de IP de CPU RISC-V para garantir que nosso abrangente portfólio de IP de processamento inteligente de pixels Glass-to-Glass (da entrada da câmera à saída da tela) colabore de forma perfeita e eficiente com as arquiteturas RISC-V", disse Wei-Jin Dai, vice-presidente executivo e gerente-geral (GM) da Divisão de IP da VeriSilicon. “Por meio de nossa estreita colaboração com a Canaan, o AIoT SoC K230 de borda alcançou alta qualidade de imagem, mantendo baixo consumo de energia e latência. Além disso, o K230 pode suportar vários sensores aproveitando o recurso avançado de gerenciamento de vários contextos (MCM) do ISP8000, aumentando ainda mais sua competitividade no mercado.”

Sobre a Canaan Inc.

A Canaan Inc. (Nasdaq: CAN) é uma das principais fornecedoras de chips ASIC de alto desempenho. Com uma estratégia diversificada centrada em “blockchain + AI”, a Canaan é dedicada à pesquisa e desenvolvimento de chips de computação ASIC de alto desempenho, chips de AI e dispositivos. Como uma empresa listada na Nasdaq, a Canaan detém a distinção de ser a “primeira empresa de ações blockchain do mundo” e a primeira empresa chinesa com propriedade intelectual independente em chips de AI a ser listada nos EUA. A Canaan está comprometida em aproveitar a tecnologia ASIC para alcançar sua missão de “Super Computing Is What We Do, Social Enrichment is Why We Do” (Super computação é o que fazemos, enriquecimento social é a razão pela qual fazemos, em português), posicionando-se como líder em computação de alto desempenho para blockchain e AI.

Para obter mais informações, acesse: canaan.io

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.