泰雷茲與Neural Labs合作支持人工智能驅動的智慧城市

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為軟件貨幣化與授權領域的全球引領者，泰雷茲(Thales) 進一步與為智慧城市和基於人工智能的智能交通系統（ITS）提供視頻分析的Neural Labs 擴展了合作伙伴關係，為車輛出入控制和物流規劃提供安全、高效和實用的解決方案。

泰雷茲的Sentinel平台提供軟件許可、授權管理、交付和保護服務，幫助Neural Labs快速高效地自動化軟件許可的創建和分發，使其能夠降低相關的運營成本，更多地關注客戶需求，以及其軟件相對於競爭對手的價值，從而提升差異化競爭。

自Neural Labs選擇實施泰雷茲聖天諾軟件保護方案以來，雙方合作已有二十載。隨着數字化轉型時代的到來，該公司採用泰雷茲Sentinel雲授權來管理其SaaS產品。

Neural Labs通過更新其授權策略與實施方案，充分利用SaaS特性，無論在哪裏都能為其整個產品組合和不斷壯大的銷售團隊部署、更新授權。因此，這一合作夥伴關係的延伸對於公司在日益互聯的世界中實現增長至關重要。

在過去三年中，Neural Labs的收入增長了近25%，在這一過程中，泰雷茲Sentinel幫助其減少了因未經授權使用而造成的收入損失。

Neural Labs首席執行官Elias Varcarcel表示，「一直以來，我們深知保護軟件的重要性，為我們的業務做長遠規劃。泰雷茲從一開始就陪伴我們成長，保護我們的軟件免受盜版，並充分利用每一個市場機遇。現在，我們正與泰雷茲團隊開展更加緊密的合作，為使我們的軟件全面遷移上雲做好準備。這一合作關係的延伸將有助於我們利用靈活、實用的解決方案進行規模擴張，而雙方之間的長期合作關係意味着我們可以在充分信任的基礎上向前邁進。」

泰雷茲軟件貨幣化業務副總裁Damien Bullot表示，「20多年來，我們的團隊一直為Neural Labs提供技術支持，幫助其實現使命價值，讓城市、城鎮和道路網絡更安全、更智能、更高效。Neural Lab對通過使用我們的平台和服務助力其業務飛速發展充滿信心，這讓我們感到無比自豪。我們現在正在展望下一個階段——以靈活、可擴展的解決方案為支撐的全面數字化轉型。」

關於Neural Labs

Neural Labs在開發基於車牌讀取和視頻分析的專業軟件方面擁有20多年的經驗。這些軟件為智慧城市、移動出行、安防、智慧交通系統(ITS)、車輛交通管理、違章控制、物流和車輛出入等領域帶來了變革。這些卓越的能力證明了Neural Labs在研發方面的巨大投入。

Neural Labs的解決方案突破傳統，在讀取和辨別車輛牌照(ANPR或LPR)以及運輸集裝箱的ISO6346代碼(ACCR)方面表現出色。

Neural Labs致力於設計能夠簡化客戶生活的解決方案，將周圍環境改造成更安全、更高效的空間。

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專注於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。

集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技，如量子技術、邊緣計算、6G和網絡安全等。

泰雷茲全球81,000*名員工遍布68個國家和地區，2023年集團銷售收入184億歐元。

* 數據不包括正在剝離的軌道交通業務

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