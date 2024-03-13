消費性包裝商品龍頭 Church & Dwight 選擇 Rockwell Automation 為其提升製造網路資安復原能力

密爾瓦基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rockwell Automation Inc.（NYSE：ROK），致力於工業自動化與數位轉型的全球最大公司今天宣佈獲得 Church & Dwight Co., Inc.（NYSE：CHD）青睞，將一同強化這家消費性商品公司的網路資安計畫。Church & Dwight 指名選擇 Rockwell 來協助他們打造恢復力及將營運科技 (OT) 製造資安措施中的風險降到最低。

針對製造與重要基礎設施的網路攻擊數量持續在提升。一份近期的報告顯示，關鍵製造是 OT/工業控制系統 (ICS) 領域中最常受到垂直攻擊的部分。旗下有數家全球消費性商品品牌的 Church & Dwight，認同強大 OT 資安態勢的關鍵影響力與重要性，因此找上了 Rockwell。其目標是要藉由確定重要資產、弱點與資安缺口，加深對其製造風險規模的理解。在檢查並確定風險的優先順序後，Rockwell 與 Church & Dwight 合作制定出一套補救計畫、新資安政策與其他措施，以最大限度降低風險。

「我們之所以選擇 Rockwell Automation 是因為我們想找一個能幫助我們提升 OT 與製造資安態勢的新合作夥伴。我們知道我們需要的是能理解我們願景的出色夥伴」，Church & Dwight 資訊安全長 (CISO) David Ortiz 說道。「在與 Rockwell Automation 合作制定 OT 網路資安計畫的過程中，我們對於我們的網路資安情勢與需要的工具有了充分的瞭解。」

「我們深信 Rockwell Automation 在幫助組織明白 OT 網路資安的重要性」，Rockwell 全球商務總監 Mark Cristiano 說道。「在與 Church & Dwight 合作的過程中，我們實施了全新的資安控制與流程，並在該公司的 OT 做法上已看到顯著的變化。我們很自豪能運用我們的業界最佳夥伴關係協助 Church & Dwight 達成他們的網路資安目標。」

作為 Rockwell 長期的工業解決方案客戶，Church & Dwight 在 2020 年擴大了這段合作關係，以推進其製造網路資安計畫倡議。從此之後，Church & Dwight 已達成其弱化風險與瞭解自身 OT 情勢的網路資安目標。當威脅偵測能力到位之後，Church & Dwight 便透過 Rockwell 的管理型 OT 服務實施了連續監控功能。這類管理型服務整合並支援 Church & Dwight 現行的 IT 資安營運中心，能夠消除 IT 與 OT 網路間的落差，並降低整個企業的網路風險。

若要深入瞭解 Church & Dwight 與 Rockwell Automation 的合作關係，請造訪：https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/news/case-studies/church-dwight-ot-cybersecurity.html

關於 Church & Dwight

成立於 1846 年的 Church & Dwight Co., Inc.，是美國的碳酸氫鈉（俗稱小蘇打）生產龍頭。該公司生產並銷售許多個人保養、居家與專用產品，旗下品牌包括 ARM & HAMMER®、TROJAN™、OXICLEAN™、SPINBRUSH™、FIRST RESPONSE™、NAIR™、ORAJEL™、XTRA™、L’IL CRITTERS™、VITAFUSION™、BATISTE™、WATERPIK®、ZICAM®、THERABREATH™ 及 HERO MIGHTY PATCH®。這 14 個重要品牌佔該公司產品銷售約 85%。如需更多資訊，請瀏覽公司網站。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為工業自動化和數位轉型的全球領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能性，讓這個世界變得更有效率且更符合永續發展。Rockwell Automation 的總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基，約有 29,000 員工致力為 100 多個國家/地區的客戶解決問題。如需進一步瞭解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業企業的每個發展階段，請造訪 www.rockwellautomation.com。