Europcar Mobility Group franchit une nouvelle étape clé dans son programme « Connected Vehicles » :

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Europcar Mobility Group poursuit son ambition de connecter tous les véhicules de sa flotte d'ici fin 2024 et, dans cette optique, accélère son programme " Connected Vehicles ".

Pour le N°1 européen de la location de véhicules, le développement de la connectivité des véhicules - que ce soit de manière native via des partenariats avec les constructeurs automobiles ou par l'ajout de solutions télématiques sur les véhicules - est un facteur clé pour pouvoir collecter les données des véhicules, ce en conformité avec les réglementations sur la protection des données. Objectif : améliorer l'efficacité de la gestion de la flotte et l'expérience client.

À ce jour, 125 000 véhicules de la flotte d'Europcar Mobility Group - toutes marques confondues (Europcar, Goldcar, Ubeeqo) - sont connectés, sur une flotte d'environ 250 000 véhicules, ce qui représente une étape importante.

Dans certains pays, comme le Royaume-Uni et le Portugal, 100 % de la flotte est déjà connectée.

"Les premiers avantages de notre programme se situent au niveau de l’efficacité opérationnelle. La connectivité nous permet de contrôler notre flotte en temps réel, d'optimiser les processus opérationnels tels que la gestion du carburant, l'allocation des véhicules, le contrôle de la sûreté et de la sécurité des véhicules, mais aussi d’améliorer la gestion post-accidents. L'évolution vers une flotte entièrement connectée nous permettra d'automatiser certaines tâches telles que l'inventaire de la flotte, la facturation, etc.

Enfin, la connectivité ouvre la voie à une meilleure expérience client : un accès direct et « deskless » au véhicule, une plus grande transparence sur la facturation et, potentiellement, de nouveaux services connectés, tels que l'assistance en temps réel, des conseils et une évaluation en matière d’éco-conduite ", commente Caroline Jannel, Directrice des Opérations du groupe.

Dans le cadre du déploiement de son programme "Connected Vehicles", Europcar Mobility Group a récemment signé un partenariat avec Ford, permettant un accès transparent aux données télémétriques des véhicules Ford telles que la géolocalisation, le niveau de carburant, le kilométrage et les alertes de maintenance.

"Ce partenariat avec Ford est un excellent exemple de la collaboration possible avec les constructeurs automobiles. Il démontre les avantages immédiats de la connexion de notre flotte sans avoir à investir dans des solutions secondaires et à les installer. Je tiens à remercier Ford d'être un partenaire majeur, nous avons établi ensemble une nouvelle référence dans notre activité" commente Roy Tippner, Directeur de la transformation du réseau, en charge du programme « Connected Vehicles ».

Chris Miller, Data Services Manager de Ford Pro Intelligence, commente: "Europcar Mobility Group a mis en œuvre avec succès une stratégie de connectivité clairement définie et bien exécutée. Ford est ravi de soutenir le programme en tant que partenaire. Notre logiciel Ford Pro Data Services offre un accès transparent à une riche sélection de données provenant des voitures et utilitaires Ford de la flotte Europcar Mobility Group, permettant ainsi au Groupe d'accroître son efficacité et d'améliorer l'expérience tant de ses clients que de ses employés".

