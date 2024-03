Bear Robotics arrecada US$ 60 milhões em financiamento da Série C da gigante de tecnologia LG Electronics

Bear Robotics embarks on a new era, targeting breakthroughs in automation and accelerating the future of service robotics with $60 million in funding from LG Electronics. (Photo: Business Wire)

REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A Bear Robotics , pioneira do Vale do Silício em soluções de robótica de serviços e inteligência artificial, anunciou hoje a conclusão de uma rodada de financiamento da Série C de US$ 60 milhões. Essa rodada é liderada exclusivamente pela LG Electronics , líder global em tecnologia e inovação. Essa injeção estratégica impulsiona a Bear Robotics para novos territórios, visando mercados emergentes como armazenamento inteligente e automação da cadeia de suprimentos, onde a empresa está preparada para apresentar sua plataforma de robótica de próxima geração, com sistemas de navegação autônomos e algoritmos de aprendizado adaptativo, meticulosamente projetados para atender às demandas complexas das cadeias de suprimentos e processos de fabricação modernos.

" Nossa parceria com a LG vai além do financiamento: é uma aliança estratégica que impulsiona nossa missão de aprimorar a eficiência e a produtividade em setores prontos para inovação", afirmou John Ha, CEO da Bear Robotics. " Aproveitando nosso sucesso no setor de hospitalidade, estamos agora expandindo o horizonte de nossa tecnologia, customizando nossas soluções para atender às demandas únicas de armazenamento inteligente e automação da cadeia de suprimentos, estabelecendo novos padrões para o que nossos robôs conseguem realizar em diversos ambientes".

Na CES 2024, o CEO da LG, William Cho, destacou o foco da empresa no mercado de robótica de serviços e sua disposição para investimentos estratégicos em ações para impulsionar o crescimento futuro. Esse investimento na Bear Robotics representa um passo fundamental na estratégia da LG de liderar a transformação na robótica de serviços, alinhando-se com a dinâmica do mercado e a evolução estratégica de seus modelos de negócios.

À medida que a indústria se encontra à beira de uma revolução na robótica, o investimento estratégico da LG na Bear Robotics destaca uma visão compartilhada para um futuro em que a robótica e a inteligência artificial são essenciais para o sucesso da indústria. " Esse investimento ajudará a garantir uma vantagem competitiva líder para a LG e a Bear Robotics no domínio da robótica de serviços", observou Lee Sam-soo, Diretor de Estratégia da LG Electronics. " Estamos comprometidos em evoluir nossos negócios de robótica como uma área de crescimento chave, explorando diversas oportunidades por meio da integração de tecnologias de ponta, como IA Incorporada e manipulação robótica".

A Bear Robotics está se preparando para um futuro transformador, aproveitando essa parceria estratégica para introduzir soluções inovadoras que respondem e antecipam as necessidades das indústrias em todo o mundo, estabelecendo novos padrões de eficiência de serviço e inovação em robótica.

Sobre a Bear Robotics

Fundada em 2017, a Bear Robotics fabrica robôs autônomos para uso em ambientes internos, auxiliando os funcionários em tarefas diárias que podem facilitar sua carga de trabalho. Os robôs Servi, principal produto da empresa, foram implantados em setores de hospitalidade, saúde, varejo, logística e imóveis de múltiplos andares na América do Norte, Europa e Ásia. Para mais informações, acesse: www.BearRobotics.ai .

Sobre a LG Electronics, Inc.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de 84 trilhões de wones em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivas e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

