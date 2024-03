Beckman Coulter et Fujirebio élargissent leur partenariat pour développer des diagnostics sanguins adaptés aux patients pour les maladies neurodégénératives

BREA, Californie & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Beckman Coulter Diagnostics, un chef de file des diagnostics cliniques, et Fujirebio, un leader des marqueurs neurologiques et de la fabrication de diagnostics in vitro (DIV), annoncent aujourd’hui une expansion de leur partenariat axé sur le développement, la fabrication et l’adoption clinique de tests de maladies neurodégénératives.

En 2023, Beckman Coulter et Fujirebio ont conclu un accord de collaboration axé sur de nouveaux biomarqueurs alignés sur les traitements de la maladie d’Alzheimer à base d’anticorps monoclonaux récemment approuvés. Ces nouveaux médicaments se révèlent être des jalons majeurs dans le ralentissement de la progression de la maladie et l’amélioration de la santé des patients. L’annonce d’aujourd’hui étend ce programme de recherche et affine davantage les analytes cibles, y compris un test plasmatique pTau217 développé par Beckman Coulter et un test plasmatique bêta-amyloïde 1-42 développé par Fujirebio.

Ces nouveaux essais sont en cours de développement pour une utilisation sur le DxI 9000, un analyseur d'immunoessai récemment lancé par Beckman Coulter. Le nouveau substrat Lumi-Phos PRO de l’analyseur DxI 9000 a démontré sa capacité à développer des tests de plus en plus sensibles et cliniquement pertinents.

Cet accord s’appuie sur l’expertise de Fujirebio dans le développement, la fabrication et l’enregistrement réglementaire de ses kits de réactifs neurologiques et de son offre élargie de biomarqueurs neurologiques. Fujirebio a mis au point un ensemble complémentaire de biomarqueurs sanguins neurodégénératifs uniquement à des fins de recherche, y compris β-amyloïde1-42, β-amyloïde1-40, phospho-Tau181, chaîne légère des neurofilaments (NfL), ApoE4, Pan-ApoE et phospho-Tau217.

Kevin O’Reilly, président, Beckman Coulter Diagnostics, déclare : « Nous sommes très enthousiastes à propos de ce partenariat élargi avec Fujirebio pour relever les défis liés au développement des tests très sensibles, mesurant des concentrations ultra-faibles de biomarqueurs de maladies neurodégénératives dans le flux sanguin. »

« Notre partenariat élargi avec Beckman Coulter permettra d’accroître l’accès des laboratoires, des cliniciens et des patients à davantage de biomarqueurs neurodégénératifs à travers le monde », déclare Monte Wiltse, président et CEO, Fujirebio Diagnostics, Inc. « Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre la collaboration avec Beckman Coulter pour mettre ces tests critiques à disposition des médecins et des patients du monde entier. »

À propos de Fujirebio

Fujirebio est un leader mondial dans le domaine des tests de diagnostic in vitro (DIV) de haute qualité avec plus de 50 années d'expérience dans la conception, le développement, la production et la mise sur le marché mondial de produits de DIV.

Fujirebio fut la première société à développer et à commercialiser des biomarqueurs du LCR sous la marque Innogenetics, il y a plus de 25 ans. Fujirebio est aujourd'hui la seule société à disposer d'une gamme aussi complète de tests manuels et entièrement automatisés pour la détection de la maladie d'Alzheimer. La société travaille en partenariat avec des organisations et des experts cliniques du monde entier pour développer des nouvelles approches permettant de mettre au point des outils de diagnostic neurodégénératif plus rapides, plus faciles et plus complets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fujirebio.com/neuro.

À propos de Beckman Coulter Diagnostics

En tant que chef de file mondial des diagnostics de pointe, Beckman Coulter remet en question depuis plus de 80 ans les approches conventionnelles en renforçant le rôle du laboratoire diagnostique dans l'amélioration de la santé des patients. Notre mission est de repenser sans relâche les soins de santé, un diagnostic après l'autre, et nous y parvenons en appliquant la puissance de la science, la technologie, la passion et la créativité de nos équipes. Nos solutions de diagnostic sont utilisées dans des tests cliniques complexes, et sont déployées dans les hôpitaux, les laboratoires de référence et les cabinets de médecins du monde entier. Notre vocation est de fournir des solutions diagnostiques plus intelligentes et plus rapides afin de répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Nous cherchons à accélérer les soins avec une offre clinique complète, des technologies d’automatisation de laboratoire évolutives, une informatique clinique pertinente et des services optimisés de performance laboratoire. Basé à Brea, en Californie, et avec plus de 11 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, Beckman Coulter Diagnostics est fier de faire partie de Danaher. Danaher est un leader mondial de la science et de la technologie. Ensemble, nous combinons nos capacités pour accélérer l’impact réel de la science et de la technologie de demain pour améliorer la santé humaine.

