Bear Robotics進行C輪融資，獲得科技巨人LG電子挹注6000萬美元資金

Bear Robotics開啟新時代，運用LG電子挹注6000萬美元資金主攻自動化領域的突破，加速服務機器人的未來。（照片來源：美國商業資訊）

Bear Robotics開啟新時代，運用LG電子挹注6000萬美元資金主攻自動化領域的突破，加速服務機器人的未來。（照片來源：美國商業資訊）

加州，紅木城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在矽谷開發服務機器人和人工智慧解決方案的先鋒Bear Robotics今天宣布完成C輪融資籌得6000萬美元。這一輪融資由全球科技及創新先驅LG電子獨家出資。這次戰略性注資讓Bear Robotics進入嶄新場域，鎖定智慧型倉儲及供應鏈自動化等新興市場。該公司已準備好在這個場域推出其下世代機器人平臺，標榜自動導航系統和適性化學習演算法，經精心設計以符合現代供應鏈及製造流程的複雜需求。

「我們與LG的合作不僅止於融資；這是一個戰略性聯盟，可助長我們為創新時機已成熟的產業部門提升效率及生產力的使命。」Bear Robotics執行長John Ha表示，「我們憑藉在旅館業締造的佳績，目前正在拓展技術範疇，客制我們的解決方案以滿足智慧型倉儲及供應鏈自動化的特殊需求；並設定新標準，讓我們的機器人可在不同環境中執行更多工作。」

LG執行長William Cho在CES 2024會上強調該公司關注服務機器人市場，並開放策略性股權投資以推動未來成長。這次投資Bear Robotics象徵LG領導服務機器人轉型又邁出重大一步；也說明該公司策略性調整業務模式，跟上市場變化的腳步。

LG有鑑於該產業正處於機器人革命的當口，策略性投資Bear Robotics，證明兩造共同秉持產業如欲致勝不可自外於機器人與人工智慧的看法。「這次投資將幫助LG和Bear Robotics在服務機器人領域奪得先機。」LG電子策略長Lee Sam-soo說，「我們致力將機器人業務發展為關鍵成長動力，經由實現人工智慧和機器人操作這樣的尖端科技整合，探索各種機會。」

Bear Robotics秣馬厲兵，為變革性的未來做好準備。它將運用這份策略性合作關係推出突破性解決方案，回應並預測全球產業需求，為服務效率及機器人創新制定新的標竿。

關於Bear Robotics

成立於2017年的Bear Robotics製造自動駕駛室內機器人，協助員工完成日常任務，減輕他們的工作負擔。該公司的旗艦款Servi機器人已應用於北美、歐洲及亞洲的醫院、醫療保健、零售、物流和多層不動產場域。如需進一步資訊，請造訪：www.BearRobotics.ai。

關於LG電子

LG電子是科技和消費性電子產品的全球創新者，其足跡幾乎遍布全球每個國家，國際員工總數達74,000多萬人。LG旗下四所公司——Home Appliance & Air Solution、Home Entertainment、Vehicle component Solutions和Business Solutions——的2023年全球收入合計超過84兆韓元。LG是製造業的領導者，所生產的消費性和商業產品包括電視、家電用品、空調產品、監視器、汽車零件及解決方案；其頂級LG SIGNATURE和智慧型LG ThinQ更是全球家喻戶曉的品牌。請造訪www.LGnewsroom.com了解LG的最新動向。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。