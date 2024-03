Bear Robotics lève 60 millions de dollars dans un financement de série C auprès du géant technologique LG Electronics

Bear Robotics embarks on a new era, targeting breakthroughs in automation and accelerating the future of service robotics with $60 million in funding from LG Electronics. (Photo: Business Wire)

Bear Robotics embarks on a new era, targeting breakthroughs in automation and accelerating the future of service robotics with $60 million in funding from LG Electronics. (Photo: Business Wire)

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--Bear Robotics, un pionnier de la Silicon Valley dans le domaine de la robotique de service et des solutions d’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui l’achèvement d’un cycle de financement de série C de 60 millions de dollars. Ce cycle est exclusivement dirigé par LG Electronics, un chef de file mondial de la technologie et de l’innovation. Cet investissement stratégique propulse Bear Robotics vers de nouveaux sommets, ciblant des marchés émergents tels que l’entreposage intelligent et l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement, dans lesquels la société s'apprête à dévoiler sa plateforme robotique de prochaine génération, avec des systèmes de navigation autonome et des algorithmes d’apprentissage adaptatif, soigneusement conçus pour répondre aux exigences complexes des chaînes d’approvisionnement et des processus de fabrication modernes.

« Notre partenariat avec LG va au-delà du financement. Il s'agit d'une alliance stratégique qui renforce notre mission d’accroître l’efficience et la productivité dans des secteurs propices à l’innovation », déclare John Ha, CEO, Bear Robotics. « En capitalisant sur notre succès dans le secteur de l’hôtellerie, nous élargissons maintenant l’horizon de notre technologie, personnalisons nos solutions pour répondre aux exigences spécifiques de l’entreposage intelligent et de l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement, et établissons de nouvelles références grâce à ce que nos robots peuvent accomplir dans divers environnements. »

Lors du CES 2024, William Cho, CEO de LG, William Cho, a rappelé l’accent mis par la société sur le marché de la robotique de service et son ouverture aux investissements stratégiques en actions pour stimuler la croissance future. Cet investissement dans Bear Robotics représente une étape charnière dans la stratégie de LG pour diriger la transformation de la robotique de service, en s’adaptant à la dynamique du marché et à l’évolution stratégique de ses modèles commerciaux.

Alors que le secteur est à l’aube d’une révolution robotique, l’investissement stratégique de LG dans Bear Robotics souligne une vision commune pour un avenir dans lequel la robotique et l’IA feront partie intégrante du succès du secteur. « Cet investissement contribuera à assurer un avantage concurrentiel de premier plan pour LG et Bear Robotics dans le domaine de la robotique de service », déclare Lee Sam-soo, Chief Strategy Officer, LG Electronics. « Nous nous engageons à faire évoluer notre activité robotique en tant que moteur de croissance clé, en explorant diverses opportunités grâce à l’intégration de technologies de pointe telles que l’IA incarnée et la manipulation robotique. »

Bear Robotics se prépare à un avenir transformateur, tirant parti de ce partenariat stratégique pour lancer des solutions révolutionnaires qui répondent aux besoins des industries et les anticipent à l'échelle mondiale, établissant ainsi de nouvelles références en matière d’efficacité des services et d’innovation robotique.

À propos de Bear Robotics

Fondé en 2017, Bear Robotics fabrique des robots d'intérieur autoguidés pour assister les employés dans leurs tâches quotidiennes, de sorte à alléger leur charge de travail. Produits phares de l'entreprise, les robots Servi ont été déployés dans les secteurs de l'hôtellerie, des soins de santé, du commerce de détail, de la logistique et de l'immobilier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.BearRobotics.ai.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics est un innovateur mondial dans la technologie et l’électronique grand public avec une présence dans presque tous les pays et des équipes internationales de plus de 74 000 collaborateurs. Les quatre sociétés de LG (Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions et Business Solutions) ont généré un chiffre d’affaires mondial de plus de 84 billions KRW en 2023. LG est l’un des principaux fabricants de produits grand public et commerciaux, notamment des téléviseurs, appareils électroménagers, solutions d’air, moniteurs, composants et solutions automobiles, et ses marques premium LG SIGNATURE et intelligente LG ThinQ sont reconnues dans le monde entier. Rendez-vous sur www.LGnewsroom.com pour suivre toute notre actualité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.