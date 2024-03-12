Beckman Coulter和Fujirebio擴大合作夥伴關係，開發病人友善、基於血液的神經退化性疾病診斷

加州布雷亞和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 臨床診斷領域的領導者Beckman Coulter Diagnostics與神經元標記及體外診斷 (IVD) 製造領域的領導者Fujirebio今天宣布擴大雙方的合作夥伴關係，重點關注神經退化性疾病檢測的開發、製造和臨床應用。

2023年，Beckman Coulter和Fujirebio簽訂了一項合作協議，重點開發與近期獲批的基於單株抗體的與阿茲海默症療法相匹配的新生物標記。這些新藥被證明是減緩疾病進展和改善病患健康的重要里程碑。今天的公告擴展了該研究計劃，並進一步細化目標分析物，包括Beckman Coulter正在開發的pTau217血漿測定法和Fujirebio正在開發的Beta類澱粉蛋白1-42血漿測定法。

這些新檢測方法的開發旨在適用於最近推出的Beckman Coulter DxI 9000免疫分析儀。DxI 9000分析儀的新型Lumi-Phos PRO基質已顯示出開發愈發靈敏的臨床相關檢測的能力。

該協議充分利用了Fujirebio在其神經學試劑套件及廣泛的神經學生物標記選單的開發、製造和監理註冊方面的專長。Fujirebio開發了全套僅供研究使用（RUO）的血液神經退化生物標記，包括β-類澱粉蛋白1-42、β-類澱粉蛋白1-40、磷酸化-Tau181、神經絲輕鏈(NfL)、ApoE4 、Pan-ApoE和磷酸化-Tau217 。

Beckman Coulter Diagnostics總裁Kevin O’Reilly表示：「我們對與Fujirebio擴大合作關係倍感興奮，該合作旨在克服開發高靈敏度檢測方法、測量血流循環中超低濃度神經退化性疾病生物標記的挑戰。」

Fujirebio Diagnostics, Inc.總裁兼執行長Monte Wiltse表示：「我們與Beckman Coulter擴大的合作夥伴關係將使世界各地的實驗室、臨床醫生和病患能夠獲得更多的神經退化生物標記。我們期待與Beckman Coulter繼續合作，將這些重要的檢測方法帶給世界各地的醫生和病患。」

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關於Fujirebio

Fujirebio隸屬於H.U. Group Holdings Inc.，是高水準體外診斷（IVD）測試領域的全球領導者。公司在高品質IVD產品的構思、開發、生產和全球商業化方面積累了50多年的經驗。

25年前，Fujirebio是首家以Innogenics品牌開發和銷售CSF生物標記的公司。Fujirebio也是目前唯一一家擁有如此全面的手動和全自動AD檢測系列的公司，並始終與世界各地的組織和臨床專家合作，為打造更早、更簡單和更完整的神經退化診斷工具開發新途徑。

如需瞭解更多資訊，請造訪 www.fujirebio.com。

關於Beckman Coulter Diagnostics

先進診斷領域的全球領導者Beckman Coulter在80多年來，不斷挑戰常規，提升診斷實驗室在改善病患健康方面的作用。公司以不斷重塑醫療保健，一次只做一次診斷為使命，憑藉科技的力量和團隊的熱情與創造力來實現這一目標。其診斷解決方案被世界各地的醫院、參考實驗室和醫生辦公室應用於複雜的臨床測試。公司致力於提供更智慧、更快速的診斷解決方案，以推動持續發展，並透過廣泛的臨床選單、可擴充的實驗室自動化技術、富有洞察力的臨床資訊學和最佳化實驗室績效服務來改進照護。Beckman Coulter Diagnostics總部位於加州布雷亞，擁有超過11,000名全球團隊成員。Beckman Coulter Diagnostics很榮幸能加入全球科技領導者Danaher。我們共同努力，以加速未來科學技術對現實生活的影響，從而改善人類健康。

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