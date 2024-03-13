穿越时空之旅：哈伊马角艺术节的演变

2024年哈伊马角艺术节是该活动的第12届，并在修复后的Al Jazeera Al Hamra遗产村圆满结束。本次艺术节展出了107名本地和国际艺术家的作品，并招待了世界各地的4.5万名参观者。哈伊马角艺术节于2013年首次举办，最初是为期三天的艺术展览，现已发展成为为期一个月的年度活动和阿联酋最大的户外艺术节，展示哈伊马角充满活力的文化遗产，反映阿联酋前所未有的全领域经济增长。 （照片：AETOSWire）

2024年哈伊马角艺术节是该活动的第12届，并在修复后的Al Jazeera Al Hamra遗产村圆满结束。本次艺术节展出了107名本地和国际艺术家的作品，并招待了世界各地的4.5万名参观者。哈伊马角艺术节于2013年首次举办，最初是为期三天的艺术展览，现已发展成为为期一个月的年度活动和阿联酋最大的户外艺术节，展示哈伊马角充满活力的文化遗产，反映阿联酋前所未有的全领域经济增长。 （视频：AETOSWire）

2024年哈伊马角艺术节是该活动的第12届，并在修复后的Al Jazeera Al Hamra遗产村圆满结束。本次艺术节展出了107名本地和国际艺术家的作品，并招待了世界各地的4.5万名参观者。哈伊马角艺术节于2013年首次举办，最初是为期三天的艺术展览，现已发展成为为期一个月的年度活动和阿联酋最大的户外艺术节，展示哈伊马角充满活力的文化遗产，反映阿联酋前所未有的全领域经济增长。 （视频：AETOSWire）

阿拉伯联合酋长国哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 拥有7000年历史的阿联酋“自然酋长国”哈伊马角正处于前所未有的经济增长期，并以旅游业、房地产和可持续发展为重点。在这个充满活力生态体系内，哈伊马角艺术节得到蓬勃发展，现已成为酋长国著名的文化和艺术庆典。

受到阿联酋最高委员会成员兼哈伊马角统治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下愿景的启发，该文化节的宗旨是展示酋长国的艺术才华并促进文化交流。哈伊马角艺术节于2013年在哈伊马角国家博物馆首次召开，为期三天，目前已发展成为为期一个月的年度活动，2024年的庆典则迎来35个国家的106名本地和国际艺术家以及4.5万名访客。

愿景与团队合作

Al Qasimi基金会创始执行董事兼哈伊马角艺术节组织者Natasha Ridge博士很早就认识到该活动的潜力，并探索了扩展途径。她在访问法国拉加西利期间偶遇一座改造成户外艺术画廊的村庄，受此启发，她为哈伊马角艺术节构思了类似概念：“我知道一处完美之地。”

Al Jazeera Al Hamra遗产村被列入联合国教科文组织世界遗产暂定名单，是阿联酋仅存的采珠村，体现数百年的建筑、贸易和文化特色。这片神奇之地拥有堡垒、瞭望塔、清真寺、集市和传统住宅，迷宫般的石头小巷和现在的哈伊马角艺术节成为此处的标志。

Ridge表示，“这不仅仅是一个艺术节，它还是一个历史遗址，吸引更广泛的观众。

从研讨会和电影放映到现场表演和艺术探索项目，哈伊马角艺术节的活动不断扩大，包括丰富的艺术表现形式。 去年有1000名学生参加了研讨会和参观活动。让年轻人熟悉历史和文化，这让我们掌握了艺术的可持续之道。”

强化全球沟通

哈伊马角艺术节在促进哈伊马角成为文化旅游地方面发挥着关键作用。通过为当地艺术家与国际同行提供交流平台，哈伊马角艺术节还为阿联酋的文化和经济进步做出了贡献。

阅读更多内容 : www.rakart.ae/2024-festival

来源： AETOSWire

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