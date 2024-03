Kraft Heinz Not Company lance KD NotMacandCheese : le premier produit KD à base de plantes

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Kraft Heinz Not Company LLC a lancé KD NotMacandCheese, le tout premier produit KD à base de plantes. La marque canadienne devient ainsi la première à lancer un produit issu de la coentreprise formée par Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC) (« Kraft Heinz ») et TheNotCompany, Inc. (« NotCo »), qui a pour but de créer des aliments alléchants à base de plantes pour tout le monde. Afin d’offrir aux amateurs encore plus de possibilités de savourer du KD, la marque emblématique de macaroni au fromage lance également son tout premier produit sans gluten.

Plus de la moitié des Canadiens ont adopté une alimentation à base de plantes ou cherchent à intégrer davantage de produits à base de plantes dans leur régime alimentaire.1 Cependant, les consommateurs sont toujours déçus par le goût des produits actuels, ce qui demeure le plus grand défi pour les marques présentes sur le marché des aliments à base de plantes.2 En tant que pionnier des macaronis au fromage au Canada, KD est particulièrement bien positionné pour perturber la catégorie et répondre aux préférences des consommateurs en matière d’alimentation à base de plantes en leur proposant un produit qui a le goût, la texture et la saveur crémeuse et réconfortante qu’ils adorent depuis plus de 85 ans, mais sans le fromage. Disponible en deux variantes irrésistibles, Original et Style Cheddar blanc, KD NotMacandCheese est maintenant disponible à travers le pays.

« De plus en plus de Canadiens recherchent des options à base de plantes pour remplacer les aliments de base du garde-manger, sans avoir à renoncer aux produits qu’ils aiment, et ils souhaitent que leurs marques préférées leur offrent des options qui goûtent, ont l’air et donnent la même sensation que les produits originaux », déclare Lucho Lopez-May, PDG de Kraft Heinz Not Company. « C’est la mission principale de Kraft Heinz Not Company : offrir au plus grand nombre des options faciles, accessibles et délicieuses à base de plantes issus des marques les plus appréciées au monde ». On retrouve du KD dans près de la moitié des garde-manger canadiens, ce qui en fait la marque de macaroni au fromage la plus emblématique du Canada, et nous sommes ravis de tirer parti de sa force et de la technologie révolutionnaire de NotCo pour lancer notre premier produit canadien de marque. »

De plus, près de dix millions de Canadiens ont indiqué être à la recherche d’options alimentaires sans gluten, et 15 000 fidèles de KD ont signé une pétition pour encourager la marque à proposer une version sans gluten de cette denrée bien appréciée et populaire.3 KD répond maintenant à l’appel en proposant une délicieuse option qui ressemble à l’original et qui goûte la même chose, mais sans gluten. KD Sans gluten est offert en saveur originale et est maintenant en vente partout au pays.

KD NotMacandCheese et KD Sans Gluten ne sont que les derniers exemples du développement de la gamme de Kraft Heinz, qui s’efforce de proposer des innovations qui répondent aux besoins et aux préférences évolutifs des consommateurs d’aujourd’hui. Pour en savoir plus et pour rester à jour sur tout ce qui se passe chez KD, Kraft Heinz et NotCo, suivez-nous sur Instagram. (@KraftDinnerCA, @kraftheinzus, @NotCoUS) and TikTok (@KraftDinnerCa, @hereatkraftheinz, @NotCoUS).

À propos de Kraft HEINZ

Nous menons la transformation à Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC), inspirés par notre objectif qui est de rendre la vie savoureuse. Les consommateurs sont au cœur de tout ce que nous faisons. Avec des ventes nettes d’environ 27 milliards de dollars en 2023, nous sommes engagés à faire croître nos marques d’aliments et de boissons emblématiques et émergentes à une échelle mondiale. Nous exploitons notre ampleur et notre agilité pour libérer la pleine puissance de Kraft Heinz à travers un portefeuille de six plateformes de produits axés sur le consommateur. En tant que citoyens du monde, nous sommes dévoués à avoir un impact durable et éthique tout en contribuant à nourrir la planète de façon santé et responsable. Apprenez-en davantage sur notre parcours en visitant le www.kraftheinzcompany.com ou en nous suivant sur LinkedIn.