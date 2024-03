Anghami et Rotana renouvellent leur partenariat et élargissent la portée de leurs collaborations

Left to right: Kamil Abi Khalil (Head of Production at Anghami), Ahmed Al Rasheed (KSA Manager at Anghami), Salem al-Hindi (CEO of Rotana Music), Eddy Maroun (Co-Founder & CEO of Anghami), and Firas Khashman ( Deputy CEO at Rotana Music) (Photo: AETOSWire)

Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Anghami Inc. (NASDAQ : ANGH), la principale plateforme audio de musique et de divertissement dans la région MENA, et Rotana Music, le premier label indépendant du monde arabe et le plus grand propriétaire de répertoire de musique, médias, divertissement, événements et producteur et distributeur de contenu arabe dans les régions MENA et CCG, ont annoncé l'expansion de leur partenariat stratégique pour inclure diverses collaborations en matière de contenu et de concerts.

L'accord renouvelé marque une étape importante dans la collaboration continue entre les deux entités, s'appuyant sur la rencontre et le partenariat initiaux établis en 2012. Cet engagement ouvre la voie à un éventail élargi de versions et de collaborations sur divers contenus au cours des trois prochaines années.

Commentant cette annonce, Eddy Maroun, co-fondateur et PDG d'Anghami, a déclaré : « Nous sommes ravis de renouveler et d'élargir notre partenariat avec Rotana, réaffirmant notre engagement à offrir du contenu et des expériences aux utilisateurs. Cet accord de trois ans met en évidence notre vision commune pour élever continuellement le paysage musical arabe et offrir des opportunités uniques aux artistes et aux fans ».

L’accord, signé début février 2024, va au-delà des accords de licence traditionnels. En plus d'accorder à Anghami l'accès au vaste catalogue de musique arabe de Rotana, le partenariat témoignera d'efforts de collaboration, notamment des concerts en direct et des collaborations d'artistes, disponibles sur Anghami.

À l'occasion du renouvellement de l'accord, M. Salem al-Hindi, PDG de Rotana Music, a déclaré: « Rotana a toujours été un pionnier dans son domaine pour servir et ravir le public saoudien, du Golfe et du monde arabe avec lequel nous avons construit au fil des années, un pont de confiance et d'appréciation afin qu'ils acquièrent l'excellence de Rotana dans tout ce qu'ils recherchent. Pour y parvenir dans l'industrie de la musique et du divertissement, en suivant l'évolution du marché et en élargissant le cercle de la créativité et de l'innovation, et après une coopération avec la plateforme Anghami qui a donné des résultats positifs, nous sommes heureux de renouveler ce partenariat, qui contribuera également à consolider la relation forte entre Rotana et ses artistes. Nous sommes tous convaincus que ce qui se passe entre Rotana et Anghami contribuera à étendre notre présence en proposant la musique Rotana aux auditeurs du monde entier ».

Avec ce partenariat élargi, Anghami et Rotana sont sur le point de redéfinir la scène musicale dans le monde arabe, offrant aux fans de la région MENA une sélection inégalée de contenus et d'expériences en direct.

À propos d'Anghami Inc. (NASDAQ : ANGH) :

Première plateforme technologique musicale, la plus établie et la plus dynamique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Anghami est la destination incontournable pour la musique, les podcasts et les divertissements arabes et internationaux. Avec un vaste écosystème de musique, de podcasts, d'événements et bien plus encore, Anghami fournit à chacun les outils nécessaires pour créer, organiser et partager sa voix avec le monde.

Lancée en 2012, Anghami a été la première plateforme de streaming musical dans la région MENA à numériser la musique de la région. Aujourd'hui, ell possède le plus grand catalogue comprenant plus de 100 millions de chansons et de contenus sous licence provenant de principaux labels arabes, d'artistes indépendants et de distributeurs mondiaux, disponibles pour 120 millions d'utilisateurs enregistrés. Anghami a établi plus de 40 partenariats avec des opérateurs de télécommunications pour faciliter les abonnements et l'acquisition de clients, tout en établissant des relations à long terme avec de grands labels de musique, notamment Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group et Merlin Network, et en présentant leur musique. Anghami octroie constamment des licences et produit du contenu nouveau et original. Basée à Abu Dhabi, Anghami possède des bureaux à Beyrouth, Dubaï, Le Caire et Riyad et opère dans 16 pays de la région MENA.

Pour en savoir plus sur Anghami, veuillez visiter : https://anghami.com

À propos de Rotana Music :

« Rotana Music Group » est le premier label indépendant du monde arabe et le propriétaire du plus grand répertoire de musique arabe, de médias, de divertissement, d'événements, et le plus grand producteur et distributeur de contenu dans les régions MENA et CCG et à l'étranger. Basée à Riyad, elle possède des bureaux à Djeddah, Dubaï, Koweït, Beyrouth et Le Caire.

Rotana comprend les artistes les plus éminents et les plus importants d'Arabie Saoudite, du Golfe et du monde arabe, soutenus par une équipe dédiée composée d'un groupe de professionnels hautement qualifiés et expérimentés à l'échelle mondiale, conduisant Rotana à devenir un empire du divertissement musical qui produit, affiche et diffuse sa production à travers ses diverses chaînes médiatiques « Rotana TV et Rotana FM » en plus de ses plateformes numériques « Rotana YouTube », « FannBox », dont @RotanaMusic et @Rotanalive sur les réseaux sociaux. Ce qui a permis à Rotana d'atteindre plus de 500 millions de téléspectateurs et d'auditeurs arabes du monde entier.

L'équipe de production, d'A&R, de droits d'auteur numériques et de marketing de Rotana possède une expertise en gestion, en innovation et en créativité ; ils se consacrent à superviser les affaires des artistes, à gérer leur contenu et à offrir l’excellence musicale dans la région MENA et dans le monde arabe. L’équipe de gestion des artistes collabore étroitement avec les musiciens de Rotana, gérant la production musicale, la gestion des droits d’auteur et organisant des événements et des festivals qui s’adaptent à l’industrie musicale en constante évolution.

Pour plus d’informations sur Rotana Music, veuillez visiter notre site Web : www.Rotana.net

