I Squared Capital entreprend des négociations exclusives avec Rubis SCA pour acquérir la participation restante dans Rubis Terminal

PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--I Squared Capital, chef de file mondial des investissements en infrastructures, annonce aujourd’hui avoir entamé des négociations exclusives pour acheter la participation restante de 55 % dans Rubis Terminal qu’il ne détient pas déjà, à Rubis SCA, un groupe énergétique français. Si elle est finalisée, la transaction permettrait à I Squared de détenir 100 % de Rubis Terminal, renforçant ainsi son engagement envers l’entreprise. La valeur de la participation acquise s’élève à 375 millions d’euros.

Commentant l’acquisition, Mohamed El Gazzar, Senior Partner, I Squared Capital, déclare : « Avec des installations au cœur de certains des pôles commerciaux les plus importants d’Europe, Rubis Terminal joue un rôle essentiel pour soutenir la transition énergétique et assurer la sécurité de l’approvisionnement. Cette transaction témoigne de la confiance que porte I Squared dans la stratégie de transition de Rubis Terminal et notre engagement à poursuivre sa croissance . »

Rubis Terminal est l’un des principaux acteurs en Europe dans le secteur du stockage de liquides et de gaz en vrac avec quatre millions de mètres cubes de capacité de stockage en France, en Espagne et dans les hubs nord-européens d’Anvers et de Rotterdam.

I Squared a investi pour la première fois dans Rubis Terminal en janvier 2020, en achetant 45 % de la participation détenue par Rubis pour mettre en œuvre une stratégie de diversification et d’expansion géographique, qui a généré une importante valeur pour l’entreprise.

Au cours des quatre dernières années, et avec le soutien de I Squared, Rubis Terminal a acquis et intégré avec succès TEPSA, l’un des principaux fournisseurs de stockage dans les secteurs de la chimie et des biocarburants en Espagne, a cédé un terminal pétrolier en Turquie, a investi près de 150 millions d’euros dans l’expansion des capacités chimiques et biocombustibles dans toutes les régions, et a mis en place un dispositif très attractif de financement des infrastructures.

Grâce à de telles initiatives, plus de 70 % des revenus de Rubis Terminal proviennent aujourd’hui de produits durables et l’entreprise dispose d’un solide portefeuille de projets visant à diversifier davantage sa gamme de produits.

Rubis Terminal est en bonne voie pour jouer un rôle clé dans la transition énergétique avec l’ambition de devenir un fournisseur logistique incontournable pour les nouveaux producteurs d’énergie.

Conditions de clôture

La transaction envisagée reste soumise au processus d’information et de consultation des organismes représentatifs des employés compétents, conformément aux lois applicables, ainsi qu’aux approbations réglementaires habituelles, y compris les autorités antitrust et les comités d’examen des investissements étrangers. La clôture est prévue d’ici le milieu de l’année 2024.

À propos de I Squared Capital

I Squared est un gestionnaire mondial indépendant d’investissements en infrastructures avec plus de 38 milliards USD d’actifs sous gestion en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Basée à Miami, la société emploie plus de 260 spécialistes entre ses bureaux de Londres, New Delhi, São Paulo, Singapour, Sydney et Taipei. I Squared Capital a investi dans un portefeuille diversifié de 82 entreprises employant plus de 66 000 personnes dans 71 pays dans les secteurs des services publics, de l'énergie, des infrastructures numériques, des transports, et des infrastructures environnementales et sociales en fournissant des services essentiels à des millions de personnes dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isquaredcapital.com

I Squared en Europe

I Squared investit en Europe depuis 2013 à partir de son bureau londonien et possède et exploite 14 sociétés d’infrastructure européennes dans 26 pays. Son portefeuille couvre des infrastructures résilientes et de haute qualité dans les secteurs de l’énergie, de la gestion des déchets, du transport, de la logistique et des télécommunications.

Avertissement

Aucune discussion relative à des sociétés spécifiques ne doit être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente d’un investissement particulier. Les entreprises mentionnées ne représentent pas l'intégralité des investissements passés. Le lecteur ne doit pas supposer que l’un des investissements mentionnés a été ou sera rentable, ni que les recommandations ou les décisions prises à l’avenir seront rentables. Le rendement passé n’est pas révélateur des résultats futurs, et rien ne garantit qu'un investissement donné obtiendra des rendements similaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.