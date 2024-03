Beckman Coulter e Fujirebio expandem parceria para desenvolver diagnósticos de doenças neurodegenerativas com base no sangue e fáceis de usar para os pacientes

BREA, Califórnia, e TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Beckman Coulter Diagnostics, líder em diagnósticos clínicos, e a Fujirebio, líder em marcadores neurológicos e na produção de diagnósticos in vitro (DIV), anunciaram hoje a expansão de sua parceria focada no desenvolvimento, produção e adoção clínica de ensaios para doenças neurodegenerativas.

Em 2023, a Beckman Coulter e a Fujirebio celebraram um acordo de colaboração focado em novos biomarcadores alinhados com a terapêutica da doença de Alzheimer, baseada em anticorpos monoclonais, recentemente aprovada. Estes novos medicamentos estão a revelar-se marcos importantes no abrandamento da progressão da doença e na melhoria da saúde dos pacientes. O anúncio de hoje amplia este programa de pesquisa e refina ainda mais os analitos-alvo, incluindo um ensaio de pTau217 (tau fosforilada na treonina 217) em plasma que está sendo desenvolvido pela Beckman Coulter e um ensaio de beta-amiloide 1-42 em plasma que está sendo desenvolvido pela Fujirebio.

Esses novos ensaios estão sendo desenvolvidos para uso no recentemente lançado analisador de imunoensaio DxI 9000 da Beckman Coulter. O novo substrato Lumi-Phos PRO do analisador DxI 9000 demonstrou a capacidade de desenvolver ensaios cada vez mais sensíveis e clinicamente relevantes.

Esse acordo aproveita a experiência da Fujirebio no desenvolvimento, produção e registro regulatório de seus kits de reagentes neurológicos e seu amplo menu de biomarcadores neurológicos. A Fujirebio desenvolveu um conjunto completo de biomarcadores neurodegenerativos baseados no sangue para uso exclusivo em pesquisa (RUO, research use only), incluindo β-amiloide1-42, β-amiloide1-40, fosfo-Tau181, neurofilamento leve (NfL), ApoE4, Pan-ApoE e fosfo-Tau217.

Kevin O'Reilly, presidente da Beckman Coulter Diagnostics, comentou, " Estamos muito entusiasmados com nossa parceria ampliada com a Fujirebio, concebida para superar os desafios do desenvolvimento de ensaios altamente sensíveis, medindo concentrações ultrabaixas de biomarcadores de doenças neurodegenerativas que circulam na corrente sanguínea".

“ Nossa parceria ampliada com a Beckman Coulter permitirá maior acesso de laboratórios, médicos e pacientes a mais biomarcadores neurodegenerativos em todo o mundo”, afirmou Monte Wiltse, presidente e CEO da Fujirebio Diagnostics, Inc. " Estamos ansiosos para continuar colaborando com a Beckman Coulter e levar esses ensaios fundamentais a médicos e pacientes em todo o mundo."

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro do H.U. Group Holdings Inc., é líder mundial no campo de testes de diagnóstico in vitro (DIV) de alta qualidade. Possui mais de 50 anos de experiência acumulada na concepção, desenvolvimento, produção e comercialização mundial de produtos DIV robustos.

A Fujirebio foi a primeira empresa a desenvolver e comercializar biomarcadores de líquido cefalorraquidiano (LCR) sob a marca Innogenetics há mais de 25 anos. A Fujirebio continua sendo a única empresa com uma linha tão abrangente de testes manuais e totalmente automatizados para a Doença de Alzheimer (DA) e faz parcerias constantes com organizações e especialistas clínicos em todo o mundo para desenvolver novos caminhos para ferramentas de diagnóstico neurodegenerativo mais precoces, mais fáceis e mais completas.

Mais informações podem ser encontradas em www.fujirebio.com/neuro.

Sobre a Beckman Coulter Diagnostics

Líder mundial em diagnósticos avançados, a Beckman Coulter desafiou as convenções para elevar o papel do laboratório de diagnóstico na melhoria da saúde dos pacientes há mais de 80 anos. Nossa missão é " Reimaginar incansavelmente os cuidados de saúde, um diagnóstico de cada vez" – e fazemos isso aplicando o poder da ciência, da tecnologia e da paixão e criatividade das nossas equipes. Nossas soluções de diagnóstico são usadas em testes clínicos complexos e são encontradas em hospitais, laboratórios de referência e consultórios médicos em todo o mundo. Existimos para fornecer soluções de diagnóstico mais inteligentes e rápidas que avançam em direção ao futuro. Procuramos agilizar o atendimento com um extenso menu clínico, tecnologias escalonáveis de automação laboratorial, informática clínica criteriosa e otimizar serviços de desempenho laboratorial. Com sede em Brea, Califórnia, e com mais de 11.000 membros de equipes globais, a Beckman Coulter Diagnostics tem orgulho de fazer parte da Danaher. A Danaher é líder global em ciência e tecnologia. Juntas, combinamos as nossas capacidades para acelerar o impacto na vida real da ciência e da tecnologia de amanhã para melhorar a saúde humana.

