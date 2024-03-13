時光之旅：拉斯海瑪大公國藝術展的今昔變化

2024年拉斯海瑪大公國藝術展在經修復的Al Jazeera Al Hamra文化遺產村舉行，共展出來自107位當地及國際藝術家的作品，並吸引了來自全球各地的45000名訪客，順利邁進這個活動的第12個年頭。首屆拉斯海瑪大公國藝術展於2013年以為期三天的形式推出，現已發展為長達一個月的年度盛事。它是阿拉伯聯合大公國規模最大的戶外藝術活動，展現拉斯海瑪大公國欣欣向榮的文化傳承，也反映了聯合大公國前所未見的跨部經濟成長。（照片來源：AETOSWire）

2024年拉斯海瑪大公國藝術展在經修復的Al Jazeera Al Hamra文化遺產村舉行，共展出來自107位當地及國際藝術家的作品，並吸引了來自全球各地的45000名訪客，順利邁進這個活動的第12個年頭。首屆拉斯海瑪大公國藝術展於2013年以為期三天的形式推出，現已發展為長達一個月的年度盛事。它是阿拉伯聯合大公國規模最大的戶外藝術活動，展現拉斯海瑪大公國欣欣向榮的文化傳承，也反映了聯合大公國前所未見的跨部經濟成長。（影片來源：AETOSWire）

2024年拉斯海瑪大公國藝術展在經修復的Al Jazeera Al Hamra文化遺產村舉行，共展出來自107位當地及國際藝術家的作品，並吸引了來自全球各地的45000名訪客，順利邁進這個活動的第12個年頭。首屆拉斯海瑪大公國藝術展於2013年以為期三天的形式推出，現已發展為長達一個月的年度盛事。它是阿拉伯聯合大公國規模最大的戶外藝術活動，展現拉斯海瑪大公國欣欣向榮的文化傳承，也反映了聯合大公國前所未見的跨部經濟成長。（影片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，拉斯海瑪大公國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 拉斯海瑪大公國在阿拉伯聯合大公國中擁有「自然大公國」的美名。這個歷史可溯至7000年前的大公國最近正歷經一段前所未見的經濟成長，使旅遊、房地產以及永續關懷成為眾所矚目的焦點。拉斯海瑪大公國藝術展 (Ras Al Khaimah Art) 在這動能豐沛的生態脈絡下蓬勃發展，成為聯合大公國藝文界的一大要事。

受阿拉伯聯合大公國最高委員會委員、拉斯海瑪大公國酋長Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下的願景啟發，這場盛會的誕生，源於展現聯合大公國藝術才情並促長文化交流的理念。首屆拉斯海瑪大公國藝術展於2013年在拉斯海瑪大公國國立博物館以為期三天的形式推出，現已發展為長達一個月的年度盛事。它在2024年從35個國家迎來106名當地及國際藝術家，另有45000名訪客共襄盛舉。

願景及團隊工作

Al Qasimi基金會創立執行董事、拉斯海瑪大公國藝術展籌辦人Natasha Ridge博士很早就察覺到這場活動的潛力，並探索擴大辦法。她在造訪法國La Gacilly的一趟行程中途經一座轉型為戶外藝廊的村落，並構思將類似的概念套用於拉斯海瑪大公國藝術展：「我知道最適合的地點。」

名列聯合國教科文組織世界遺產暫定名錄的Al Jazeera Al Hamra文化遺產村是阿拉伯聯合大公國碩果僅存的採珠業村落，象徵幾個世紀以來的建築、貿易及文化。這個充滿迷人魔力的地點散落著堡壘、瞭望塔、清真寺、市集和傳統住宅。過去，每當提到Al Jazeera Al Hamra文化遺產村時，眾人腦海中立即浮起它那迷宮般的石造小巷；而今，又加入了拉斯海瑪大公國藝術展的風情。

「它不只是一場藝術盛會，也是一個歷史景點，這讓它吸引了更多觀眾。」Ridge博士說。

拉斯海瑪大公國藝術展的活動已擴大為一系列不同的藝術表現形式，從研討會和電影放映會、到現場表演和藝術探索計劃皆有。「去年有1000名學生參加研討會和導覽。藉由讓年輕人接觸歷史與文化，我們讓藝術得以永續。」Ridge博士說。

建立全球聯繫

拉斯海瑪大公國藝術展扮演關鍵要角，使拉斯海瑪大公國一躍而為文化重鎮。透過為當地藝術家以及他們的國際同儕提供一處交流平臺，拉斯海瑪大公國藝術展也為阿拉伯聯合大公國的文化及經濟發展做出貢獻。

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資料來源： AETOSWire

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