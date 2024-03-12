Beckman Coulter与Fujirebio扩大合作，开发患者易用的基于血液的神经退行性疾病诊断方法

加州布雷亚与东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 临床诊断领域的领导者Beckman Coulter Diagnostics与神经标记物及体外诊断(IVD)制造领域的领导者Fujirebio今天宣布扩大合作伙伴关系，重点关注神经退行性疾病检测的开发、生产和临床应用。

2023年，Beckman Coulter和Fujirebio达成了一项合作协议，重点关注与最近批准的基于单克隆抗体的阿尔茨海默病治疗方法相一致的新型生物标记物。这些新药被证明是减缓疾病恶化和改善患者健康的重要里程碑。今天的公告是对这一研究项目的拓展，并进一步完善了目标分析，包括Beckman Coulter正在开发的pTau217血浆分析技术以及Fujirebio正在开发的β淀粉样蛋白1-42血浆分析技术。

这些新的检测方法正在开发中，用于最近推出的Beckman Coulter DxI 9000免疫分析仪。DxI 9000分析仪新颖的Lumi-Phos PRO基片已显示出开发愈加灵敏且具有临床意义的分析手段的能力。

该协议充分利用了Fujirebio在神经试剂盒及其广泛的神经生物标记物菜单的开发、制造和监管注册方面的专业知识。Fujirebio已经开发了完整的研究用(RUO)血液神经退行性生物标记物，包括β-amyloid1-42、β-amyloid1-40、phospho-Tau181、neurofilament light (NfL)、ApoE4、Pan-ApoE和phospho-Tau217。

Beckman Coulter Diagnostics总裁Kevin O 'Reilly评论道:“ 我们非常高兴与Fujirebio扩大合作伙伴关系，旨在克服开发高灵敏度检测方法的挑战，测量血液中循环的超低浓度神经退行性疾病生物标记物。”

Fujirebio Diagnostics, Inc. 总裁兼首席执行官Monte Wiltse表示:“ 我们与Beckman Coulter扩大合作伙伴关系将使世界各地的实验室、临床医生和患者能够获得更多的神经退行性生物标记物。我们期待着与Beckman Coulter继续合作，将这些关键的检测方法带给全世界的医生和患者。”

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关于Fujirebio

作为H.U. Group Holdings Inc.的成员企业，Fujirebio是高质量体外诊断(IVD)测试领域的全球领导者。该公司在强大的IVD产品的概念构想、开发、生产和全球商业化方面积累了50多年的经验。

25年前，Fujirebio是第一家以Innogenetics品牌开发和推广CSF生物标记物的公司。Fujirebio仍然是唯一一家拥有如此全面的人工和全自动AD分析方法的公司，并始终与世界各地的组织和临床专家合作，以开发更早期、更易用和更完整的神经退行性诊断工具的新途径。

更多信息，请浏览 www.fujirebio.com/neuro。

关于 Beckman Coulter Diagnostics

作为先进诊断领域的全球领导者，Beckman Coulter在80多年来一直挑战传统，提升诊断实验室在改善患者健康方面的作用。其使命是通过科学、技术的力量及其团队的激情和创造力，坚持不懈地重构医疗保健格局，一次诊断便解决问题。该公司诊断解决方案用于复杂的临床测试，并在全球各地的医院、参考实验室和医生办公室环境中得以应用。我们的存在是为了提供更智能、更快速的诊断解决方案，将指针从现在转向未来。我们寻求通过广泛的临床服务、可扩展的实验室自动化技术、有洞察力的临床信息学和优化实验室性能服务来提升医护水平。Beckman Coulter Diagnostics 总部位于加利福尼亚州布雷亚，拥有11,000多名全球团队成员，很自豪能成为Danaher的一部分。Danaher是全球科技领导者。我们将结合自身能力，加速未来科学技术对现实生活的影响，以改善人类健康。

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