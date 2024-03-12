Bear Robotics获得科技巨头LG Electronics提供的6000万美元C轮融资

利用这次从LG Electronics获得的6000万美元融资，Bear Robotics开启了一个新的时代，瞄准自动化领域的突破并加速服务机器人的未来。（照片：美国商业资讯）

利用这次从LG Electronics获得的6000万美元融资，Bear Robotics开启了一个新的时代，瞄准自动化领域的突破并加速服务机器人的未来。（照片：美国商业资讯）

加利福尼亚州红木城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Bear Robotics是硅谷服务机器人和人工智能解决方案领域的开拓者，今天宣布完成了6,000万美元的C轮融资。本轮融资由全球科技和创新龙头公司LG Electronics牵头提供。本次战略性注资将推动Bear Robotics进军新的领域，瞄准智能仓储和供应链自动化等新兴市场，该公司定将会发布设计巧妙的新一代机器人平台，采用自动化的导航系统和自适应学习算法，满足现代供应链和制造工艺的复杂需求。

Bear Robotics首席执行官John Ha表示：“ 我们与LG的合作远远不限于融资，这是两家公司的战略联盟，推动我们在各个行业提高效率和生产力，实现创新的使命。利用我们在酒店业所取得的成功经验，我们现在进一步扩展技术视野，根据智能仓储和供应链自动化的独特需求定制我们的解决方案，树立机器人可以在不同环境中实现的成就的新标杆。”

在2024年国际消费电子展(CES 2024)上，LG首席执行官William Cho强调该公司专注于服务机器人市场，并且对推动未来增长的战略股权投资持开放态度。对Bear Robotics的投资是LG引领服务机器人转型战略的关键一步，与市场动态和该公司商业模式的战略发展保持高度一致。

整个行业正处于机器人革命的转折点，LG对Bear Robotics的战略投资强化了两家公司对未来的共同愿景，即机器人与人工智能的结合是行业成功不可或缺的一部分。LG Electronics首席战略官Lee Sam-soo指出：“ 本次投资将有助于保证LG和Bear Robotics在服务机器人领域的领先竞争优势。我们矢志将机器人业务发展成为我们的关键增长引擎，并通过整合嵌入式人工智能和机器人操作等先进技术来探索各种机会。”

Bear Robotics正在加速建设革命性的未来，利用这次战略合作的机会推出颠覆性的解决方案，响应并预见全球各行业的需求，树立服务效率和机器人创新的新标杆。

关于Bear Robotics

Bear Robotics创立于2017年，从事无人驾驶室内机器人制造，以协助员工完成日常任务，从而减轻员工的工作负担。该公司的旗舰机器人Servi已在北美、欧洲和亚洲的酒店、医疗、零售、物流和多层建筑中部署。有关更多信息，请访问：www.BearRobotics.ai。

关于LG Electronics, Inc.

LG Electronics是全球科技和消费电子领域的创新企业，业务几乎遍布全球所有国家和地区，在全球拥有超过74,000名员工。LG的业务分为四大事业部，即家用电器与空气解决方案、家庭娱乐、汽车零部件解决方案、商业解决方案，2023年的全球总收入超过84万亿韩元。LG是领先的消费和商用产品制造商，产品范围包括电视机、家用电器、空气解决方案、显示器、汽车零部件和解决方案等，该公司高质量的LG SIGNATURE和智能 LG Think品牌享誉全世界。请访问www.LGnewsroom.com了解最新资讯。

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