La technologie d'identification chimique des traces de 908 Devices est adoptée par les agences européennes

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--908 Devices Inc. (Nasdaq : MASS), pionnier des appareils portables et de bureau spécialement conçus pour l’analyse chimique et biochimique, annonce la dernière adoption internationale du MX908 pour la détection et l’identification des traces de drogues prioritaires et de menaces chimiques. DrugDetect EU et l'Agence de soutien et d’approvisionnement de l’OTAN (NSPA) ont conclu de nouveaux contrats pour déployer le MX908, un appareil portatif de spectrométrie de masse haute pression (HPMS). Le MX908 sera utilisé dans divers contextes, des applications militaires aux établissements correctionnels.

Le projet DrugDetect EU vise à détecter rapidement et efficacement un large éventail de drogues dans les établissements correctionnels et les prisons de plusieurs pays européens afin d’empêcher l’entrée et la circulation des drogues dans les établissements. Un contrat a été attribué à 908 Devices et les deux premières unités ont été expédiées ces derniers mois en Belgique et en Grèce, et d’autres unités devraient être achetées. La validation opérationnelle a démontré l’efficacité du MX908 dans la détection et l’identification de traces d’échantillons de drogues, y compris la cocaïne, l’héroïne, la méthamphétamine et d’autres. 908 Devices mène également des travaux de développement pour 15 cibles supplémentaires identifiées par le projet DrugDetect EU.

« Le MX908 est un dispositif formidablement flexible qui identifie rapidement et efficacement les drogues et nous permet d’analyser rapidement les résultats dans nos 34 prisons », déclare Paul Van Tigchelt, ministre belge de la Justice. « Nous sommes déterminés à lutter contre l’usage de drogues dans nos prisons, tout en protégeant notre personnel, et le MX908 permet une prise de décision avec une grande tranquillité d’esprit. »

Outre le projet DrugDetect EU, le contrat NSPA est important car il rationalise le processus d’achat du dispositif MX908 pour les 32 États membres de l’OTAN et quatre pays supplémentaires. Plus précisément, l’accord est valable jusqu’à cinq ans et comprend la possibilité d’acheter jusqu’à environ 80 unités, dont les commandes ont déjà été exécutées et d'autres sont attendues. Les pays de l’OTAN et leurs alliés peuvent utiliser le MX908 au point d'intervention dans diverses conditions environnementales et analyser des échantillons au niveau de traces, quel que soit l'état (solide, liquide, gaz/vapeur et aérosol). L’appareil est fréquemment utilisé pour les applications militaires CBRNE.

« Nous sommes honorés de nous associer à l’Agence de soutien et d’approvisionnement de l’OTAN et au projet DrugDetect EU alors qu’ils travaillent à faire progresser la détection et l’identification des menaces chimiques à travers l’Europe », déclare Kevin J. Knopp, CEO et cofondateur de 908 Devices. « La polyvalence de notre technologie permet aux utilisateurs de disposer d'informations vitales, et nos clients utilisent le MX908 en première ligne pour endiguer le flux de drogues et d’autres substances illicites afin d’atténuer leurs dommages dans toute la région. »

Le MX908 est un spectromètre de masse portatif multimissions utilisé par les équipes d’élite effectuant des opérations en rapport avec des produits chimiques, explosifs, prioritaires et dangereux dans le monde entier. Optimisé par la spectrométrie HPMS et doté d’une liste de cibles en évolution, le MX908 identifie des composés de traces avec un niveau élevé de sensibilité et une sélectivité inégalée pour fournir des informations rapides et exploitables à ses utilisateurs.

Pour de plus amples renseignements à propos de 908 Devices, veuillez visiter : 908devices.com.

À propos de 908 Devices

908 Devices révolutionne l’analyse chimique et biochimique avec ses appareils portables et de bureau simples destinés aux applications vitales. Les appareils de la société sont utilisés au point d'intervention pour interroger des matériaux inconnus et invisibles et fournir des réponses rapides et exploitables pour résoudre directement certains des problèmes les plus critiques de la recherche en sciences de la vie, du biotraitement, de la pharmacie/biopharmacie, de la médecine légale et des marchés connexes. La société a son siège social au cœur de Boston, où elle conçoit et fabrique des produits innovants qui combinent la puissance de la spectrométrie de masse, de l’échantillonnage et des séparations microfluidiques, de l’automatisation logicielle et de l’apprentissage automatique.

À propos de la NSPA

L’Agence de soutien et d’approvisionnement de l’OTAN (NSPA) est l’organe directeur de l’OTAN en matière d’acquisition, de soutien et d'appui dans tous les domaines. La NSPA a son siège au Grand-Duché de Luxembourg, et ses principaux centres opérationnels en France, en Hongrie et en Italie. L’Agence emploie plus de 1 500 employés et supervise plus de 500 entrepreneurs dans le monde entier.

À propos de DrugDetect EU

Le projet DrugDetect vise à obtenir une solution innovante pour la détection automatique d’un large éventail de drogues dans les établissements correctionnels et les prisons, qui est disponible 24/7, ne provoque pas de retards dans les processus internes, ne nécessite pas d'intervention humaine et est conforme au RGPD. Le projet DrugDetect est cofinancé par le programme COSME de l’Union européenne au titre de la convention de subvention n° 101036225. Parmi les partenaires du projet figurent le Centre d’études de sécurité (KEMEA), l’Agence des institutions de tutelle (DJI), la Direction générale des établissements pénitentiaires (DG-EPI) et le ministère espagnol de l’Intérieur (ESMIR).

Énoncés prospectifs pour 908 Devices

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, des énoncés concernant les utilisations et les capacités attendues des produits de la société. Les mots tels que « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », les conjugaisons au conditionnel et au futur, et expressions similaires (ainsi que d’autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs) sont destinés à identifier des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles de la direction et impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat exprimé ou implicite par les énoncés prospectifs, y compris les risques décrits dans la section « Risk Factors » et dans d'autres rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des renseignements supplémentaires seront mis à disposition dans les rapports annuels et trimestriels de la société et dans d’autres rapports qu’elle déposera périodiquement auprès de la SEC. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ses énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut pas garantir des résultats futurs. La société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse pour refléter les changements intervenus depuis la date du présent communiqué de presse, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.