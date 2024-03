Een reis door de tijd: de evolutie van de kunst van Ras Al Khaimah

Featuring works from 107 local and international artists and welcoming 45,000 visitors from around the world, Ras Al Khaimah Art 2024 has successfully concluded its 12th edition at the restored Al Jazeera Al Hamra Heritage Village. Launching as a three-day art exhibition in 2013, Ras Al Khaimah Art has evolved into a month-long annual event and the UAE’s largest outdoor art festival, showcasing Ras Al Khaimah’s vibrant cultural heritage and reflecting the Emirate’s unprecedented cross-sector economic growth (Photo: AETOSWire)

Ras Al Khaimah, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Het 'Natuuremiraat‘ Ras Al Khaimah van de VAE is doordrenkt van 7.000 jaar geschiedenis en ondergaat een ongekende periode van economische groei, waarbij toerisme, onroerend goed en duurzaamheid centraal staan. Binnen dit dynamische ecosysteem is de kunst van Ras Al Khaimah uitgegroeid tot de belangrijkste viering van cultuur en kunst in het emiraat.

Het festival is geïnspireerd op de visie van Z.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, lid van de Hoge Raad van de VAE en heerser van Ras Al Khaimah, en is ontworpen om het artistieke talent van het emiraat te laten zien en culturele uitwisseling te bevorderen. De kunst van Ras Al Khaimah werd in 2013 in het Nationaal Museum van Ras Al Khaimah gelanceerd als een driedaagse tentoonstelling en is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement van een maand, dat in 2024 106 lokale en internationale kunstenaars uit 35 landen verwelkomt, naast 45.000 bezoekers.

Visie en teamwork

Dr. Natasha Ridge, oprichter en uitvoerend directeur van de Al Qasimi Foundation en organisator van Ras Al Khaimah Art, erkende het potentieel van het evenement al vroeg en verkende mogelijkheden voor uitbreiding. Tijdens een bezoek aan La Gacilly in Frankrijk kwam ze een dorp tegen dat was omgetoverd tot een kunstgalerie in de buitenlucht en had ze een soortgelijk concept voor de kunst van Ras Al Khaimah voor ogen: "Ik wist de perfecte plek."

Al Jazeera Al Hamra Heritage Village staat op de voorlopige lijst van werelderfgoed van UNESCO en is het laatste overgebleven parelvissersdorp van de VAE, dat eeuwen van architectuur, handel en cultuur vertegenwoordigt. De magische site omvat een fort, wachttorens, een moskee, een soek en traditionele woningen en wordt gedefinieerd door een labyrint van stenen steegjes en vandaag de dag door Ras Al Khaimah Art.

"Het is niet alleen een kunstfestival, het is ook een historische locatie, die een veel breder publiek aantrekt", zegt Dr. Ridge.

Het repertoire van Ras Al Khaimah Art is uitgebreid met een reeks artistieke uitingen, van workshops en filmvertoningen tot live-optredens en een kunstverkenningsprogramma. “Vorig jaar hebben we 1000 studenten zien deelnemen aan workshops en rondleidingen. Door onze jeugd te verbinden met geschiedenis en cultuur, kiezen we voor een duurzame benadering van de kunst", zegt Dr. Ridge.

Wereldwijde connecties cultiveren

De kunst van Ras Al Khaimah speelt een cruciale rol bij het promoten van Ras Al Khaimah als culturele bestemming. Door naast internationale tegenhangers een platform te bieden aan lokale kunstenaars, draagt de kunst van Ras Al Khaimah ook bij aan de culturele en economische vooruitgang van de VAE.

Lees meer: www.rakart.ae/2024-festival

