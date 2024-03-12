Visa和Taulia/SAP携手推动嵌入式金融服务的全球普及

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字支付的领军企业Visa (NYSE:V) 与SAP旗下公司、领先的营运资本管理解决方案供应商Taulia宣布建立新的合作伙伴关系，为全球企业提供嵌入式金融服务。此次合作将把Visa的数字支付技术整合到Taulia虚拟卡中，该解决方案可与SAP企业资源规划（ERP）解决方案和业务应用程序整合，为买方和供应商提供无缝、精简的支付体验。

Visa和Taulia的合作将简化整个商业生态系统的支付流程，使虚拟支付凭证能够在SAP业务应用程序中正常运行。通过计划中的整合，Visa的应用程序接口（API）将能够把虚拟支付凭证、受理和启用解决方案直接嵌入SAP业务应用程序。所产生的协同效应将强化金融机构作为发卡机构的作用，以及与企业客户之间的企业资源规划关系，并通过嵌入式金融功能进一步提升价值。

企业买方正在转向嵌入式虚拟卡解决方案，以提供无缝的支付体验，使用户能够继续使用企业资源规划系统或业务应用程序，以提高效率。该联合解决方案将帮助首席财务官、采购和应付会计团队自动向供应商付款，尤其有利于支付一次性供应商，这样就无需在系统中创建完整的主数据，而这一过程可能需要数周甚至数月的时间。供应商将获得更好的现金流和更高的可见性，从而降低B2B交易中的阻碍。这一新的合作关系和由此产生的解决方案取代了买方惯用的人工对账流程。

Visa大中型细分市场和营运资本解决方案全球主管兼高级副总裁Alan Koenigsberg表示：“我们很高兴能与SAP/Taulia建立全球合作伙伴关系，将我们的数字支付解决方案嵌入这一出色的生态系统工作流程中。通过与SAP/Taulia合作，我们在营运资本管理和世界一流企业资源规划供应商的支持方面实现了协同效应。我们相信，我们将为买方和供应商创造同类最佳的支付自动化体验，同时消除大量占用推动增长的战略性工作时间的繁琐流程。”

Taulia首席产品官Danielle Weinblatt表示：“我们与Visa的合作进一步证明了我们在提供以客户为中心的虚拟卡体验上的努力。Visa的尖端能力和庞大的网络将推动我们不断创新，帮助全球客户利用前瞻性的营运资本技术来促进发展。”

关于Visa

Visa (NYSE: V) 是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信经济与世界各地每个人息息相关并能改善每个人的生活，并认为连通性是未来货币流动的基础。如需了解更多信息，请访问Visa.com。

关于Taulia

Taulia是一家金融科技营运资本管理解决方案提供商，总部位于加州旧金山。Taulia帮助企业获得与其应付款项、应收款项和存货相关的价值。Taulia的平台以及由超过300万家企业组成的网络帮助客户执行营运资本策略，帮助客户供应商收到提前付款，并推动建设可持续的供应链。Taulia每年处理的资金超过5000亿美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在内的全球顶级规模企业的信任。2022年3月，Taulia成为SAP旗下公司。如需了解更多信息，请访问www.taulia.com。

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