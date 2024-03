Hoffmann Green signe un partenariat avec le Groupe Tartarin, spécialiste du béton industriel et environnemental implanté dans la Vienne

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial avec le Groupe Tartarin, acteur basé dans la Vienne (86) qui fabrique une large gamme de bétons prêt à l’emploi.

Fondé en 1923, le Groupe Tartarin propose une gamme étendue de bétons pour répondre à des besoins spécifiques, allant des garages aux abris de jardin ou encore aux bâtiments industriels. Véritable acteur local de la construction implanté dans la Vienne, le constructeur Tartarin accompagne ses clients de la demande de permis de construire jusqu’à la livraison clés en main, avec un engagement envers la qualité, la rapidité et la disponibilité.

Cet accord implique la fourniture des ciments 0% clinker d’Hoffmann Green Cement au sein du réseau de centrales de béton prêt à l’emploi du Groupe Tartarin, dédiées à la production de ciment des bâtiments du groupe, notamment situées à Mazerolles et Chasseneuil du Poitou.

Hoffmann Green renforce ainsi son maillage territorial dans l’Ouest de la France, confirmant sa volonté de décarboner le secteur de la construction au sein des leaders du métier mais aussi auprès d’acteurs locaux.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce nouvel accord commercial avec le Groupe Tartarin, acteur majeur de la construction dans la région de la Vienne, illustre notre engagement commun en faveur de la décarbonation du secteur de la construction. En plus de souligner notre volonté de travailler avec des acteurs locaux pour atteindre cet objectif, cette collaboration renforce notre position sur le marché du béton prêt à l’emploi et soutient notre expansion commerciale auprès d’acteurs régionaux, particulièrement dans l’Ouest de la France. »

Nicolas Tartarin, Dirigeant du Groupe Tartarin, précise : « La conclusion de ce partenariat avec Hoffmann Green reflète l'engagement du Groupe Tartarin à décarboner son activité tout en préservant la qualité de son béton. Grâce à cette collaboration et à l'emploi du ciment sans clinker d'Hoffmann Green, nous sommes en mesure d'adopter une solution novatrice et respectueuse de l'environnement dans la construction de nos bâtiments, tout en garantissant la qualité que nous proposons à nos clients aujourd’hui. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DU GROUPE TARTARIN

Tartarin est une entreprise familiale spécialiste du béton industriel et environnemental. Depuis sa création en 1923 par Monsieur Germain Tartarin, le Groupe Tartarin a évolué d'une entreprise de négoce et de taille de pierre à un acteur diversifié dans plusieurs secteurs, dont le béton, les carrières, les constructions légères et les transports. Initialement établi avec six employés, le groupe a progressivement étendu ses activités et sa présence géographique.

Un aspect clé du Groupe Tartarin est son engagement envers la qualité et l'innovation. La SAS Tartarin, investit régulièrement dans des processus robotisés pour améliorer la fabrication de ses produits. La veille technologique est une priorité pour anticiper les évolutions du marché, notamment en ce qui concerne les nouvelles tendances dans le domaine de l'habitat, telles que les maisons à basse consommation ou passives.

En matière de qualité, le Groupe Tartarin s'appuie sur une politique rigoureuse qui lui a valu la certification NF pour certains de ses produits béton. Cette certification garantit la conformité technique des produits grâce à des contrôles réguliers. De plus, le groupe s'est engagé dans une démarche d'intégration totale de la qualité, visant à satisfaire non seulement les besoins des clients, mais aussi à promouvoir le bien-être du personnel et à améliorer la performance économique globale de l'entreprise.

Avec une production annuelle de 185 000 tonnes de matériaux béton, une surface de production totale de 350 000 mètres carrés et un effectif de 175 personnes, le Groupe Tartarin représente un acteur majeur dans son domaine, axé sur l'innovation, la qualité et la satisfaction client.

Pour plus d’informations : https://www.sas-tartarin.fr