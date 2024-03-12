Visa和Taulia/SAP攜手推動嵌入式金融服務的全球普及

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位支付領域的先鋒Visa (NYSE:V)與SAP旗下公司、首屈一指的營運資本管理解決方案供應商Taulia宣布建立新的合作關係，為全球企業提供嵌入式金融服務。此次合作將把Visa的數位支付技術整合到Taulia虛擬卡中，該解決方案可與SAP企業資源規劃（ERP）解決方案和業務應用程式整合，為買方和供應商提供無縫、精簡的支付體驗 。

Visa和Taulia的合作將簡化整個商業生態系統的支付流程，使虛擬支付憑證能夠在SAP業務應用程式中正常運作。透過計畫中的整合，Visa的應用程式介面（API）將能夠把虛擬支付憑證、受理和啟用解決方案直接嵌入SAP業務應用程式。所產生的綜效將強化金融機構作為發卡機構的作用，以及與企業客戶之間的企業資源規劃關係，並透過嵌入式金融功能進一步提升價值。

企業買方正在轉向嵌入式虛擬卡解決方案，以提供無縫的支付體驗，讓使用者能夠繼續利用企業資源規劃系統或業務應用程式，以提高效率。此聯合解決方案將幫助財務長、採購和應付帳款會計團隊自動向供應商付款，尤其有利於支付一次性供應商，這樣就無需在系統中創建完整的主檔資料，而這一過程可能需要數週甚至數月的時間。供應商將獲得更好的現金流和更高的可見性，從而降低B2B交易中的阻礙。這項新的合作關係和由此產生的解決方案取代了買方慣用的人工對帳流程。

Visa大中型細分市場和營運資本解決方案全球主管兼資深副總裁Alan Koenigsberg表示：「我們很高興能與SAP/Taulia建立全球合作夥伴關係，將我們的數位支付解決方案嵌入這一出色的生態系統工作流程中。透過與SAP/Taulia合作，我們在營運資本管理和世界一流企業資源規劃供應商的支援方面實現了綜效。我們相信，我們將為買方和供應商創造同類最佳的支付自動化體驗 ，同時消除大量佔用推動成長的策略性工作時間的繁瑣流程。」

Taulia產品長Danielle Weinblatt表示：「我們與Visa的合作進一步證明了我們在提供以客戶為中心的虛擬卡體驗上的努力。Visa的尖端能力和龐大的網路將推動我們不斷創新，幫助全球客戶利用前瞻性的營運資本技術來促進發展。」

關於Visa

Visa (NYSE: V) 是數位支付領域的世界領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的交易提供便利。我們的使命是透過最創新、最便捷、最可靠、最安全的支付網路串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com。

關於Taulia

Taulia是一家金融科技營運資本管理解決方案供應商，總部位於加州舊金山。Taulia幫助企業獲得與其應付款項、應收款項和存貨相關的價值。Taulia的平台以及由超過300萬家企業組成的網路幫助客戶執行營運資本策略，幫助客戶供應商收到提前付款，並推動建設永續的供應鏈。Taulia每年處理的資金超過5000億美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在內的全球頂尖規模企業的信任。2022年3月，Taulia成為SAP旗下公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.taulia.com。

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