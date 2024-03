Visa e Taulia / SAP se unem para impulsionar a disponibilidade global de Finanças Integradas

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), líder global em pagamentos digitais, e a Taulia, uma empresa SAP, provedora líder de soluções de gestão de capital de giro, anunciam uma nova parceria para tornar as finanças integradas acessíveis para empresas no mundo todo. A colaboração incorporará a tecnologia de pagamentos digitais da Visa nos Cartões Virtuais Taulia, uma solução que se integra às soluções de planejamento de recursos empresariais (ERP) da SAP e aos aplicativos de negócios para uma experiência de pagamentos simplificada e sem interrupções para compradores e fornecedores.

A parceria da Visa e da Taulia simplificará os pagamentos em todo o ecossistema de negócios, permitindo que as credenciais de pagamento virtuais funcionem de forma eficaz nos aplicativos de negócios da SAP. Por meio da integração planejada, as APIs da Visa incorporarão as credenciais virtuais de pagamento, soluções de aceitação e de habilitação diretamente nos aplicativos comerciais da SAP. As sinergias criadas reforçam a função da instituição financeira como Emissor e a relação do ERP com o cliente empresarial, agregando ainda mais valor por meio de recursos financeiros integrados.

Os compradores corporativos estão migrando para soluções de cartão virtual integradas para proporcionar uma experiência de pagamento fluida, na qual os usuários podem permanecer em seus aplicativos ERP ou empresariais para reconhecer eficiências de massa. A solução conjunta ajudará os CFOs e as equipes de compras e contas a pagar a automatizar os pagamentos aos fornecedores, o que é especialmente útil para pagar fornecedores únicos, pois isso elimina a necessidade de criar dados relevantes completos no sistema, um processo que pode levar semanas ou até meses. Os fornecedores obterão melhor fluxo de caixa e maior visibilidade, reduzindo o atrito nas transações B2B. Essa nova parceria e a solução resultante substituem um processo historicamente manual de conciliação para os compradores.

“Estamos entusiasmados em fazer parceria global com a SAP/Taulia e incorporar nossas soluções de pagamento digital aos fluxos de trabalho nesse impressionante ecossistema”, disse Alan Koenigberg, Vice-Presidente Sênior, Head Global de Segmentos de Mercado de Grande e Médio Porte e Soluções de Capital de Giro na Visa. “Ao fazer parceria com a SAP/Taulia, criamos sinergias na gestão de capital de giro e na habilitação de um provedor de ERP de classe mundial. Acreditamos que estamos criando uma excelente experiência de automação de pagamentos para compradores e fornecedores, ao mesmo tempo em que eliminamos processos complicados que tomam o tempo daquele trabalho mais estratégico que impulsiona o crescimento”.

A Chief Product Officer da Taulia, Danielle Weinblatt, afirmou: “Nossa parceria com a Visa demonstra ainda mais nosso compromisso em oferecer uma experiência de cartão virtual centrada no cliente. As capacidades avançadas e a vasta rede da Visa nos permitirão inovar e ajudar nossos clientes em todo o mundo a progredir em suas jornadas, com tecnologia de capital de giro voltada para o futuro”.

Sobre a Visa

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura - permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias que incluem todas as pessoas em todos os lugares, elevam a todos, em todos os lugares, e vemos o acesso como algo fundamental para o futuro da movimentação de dinheiro. Saiba mais em Visa.com.

Sobre a Taulia

Taulia é uma fintech prestadora de soluções de gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. A Taulia ajuda as empresas a acessar valor vinculado a contas a pagar, contas a receber e inventário. A plataforma e a rede de mais de 3 milhões de empresas da Taulia permitem que os clientes executem suas estratégias de capital de giro, apoiem seus fornecedores com pagamento antecipado e contribuam para a construção de cadeias de suprimento sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano, e as maiores empresas do mundo, incluindo a Airbus, AstraZeneca e Nissan, confiam nela. Em março de 2022, a Taulia se tornou parte da SAP. Para obter mais informações, acesse www.taulia.com.