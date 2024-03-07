Gain Theory携手美国国家广告商协会（ANA），共同领航营销测量与优化之路

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Gain Theory，WPP集团旗下的全球营销效果及前瞻性咨询机构，今日宣布与美国国家广告商协会（ANA）达成了一项战略数据和测量合作伙伴关系。这一伙伴关系突显了Gain Theory在营销测量和优化方面的行业领先地位，进一步确立了其作为品牌在当代营销环境中航向复杂性的可靠向导。

作为广告行业的领军机构，美国国家广告商协会（ANA）致力于推进得到首席营销官（CMO）支持的增长计划。ANA CMO增长委员会最关键的几项倡议聚焦于数据、技术和测量——这些关键能力将保证营销专业人士在未来的成功。

通过与ANA的伙伴关系，Gain Theory将提供关于AI驱动的营销测量、新一代洞察力以及前瞻性未来的专有视角。这些深入见解将帮助CMO们应对市场变动并优化增长战略，借助AI技术的强大动力。

Gain Theory凭借其50年的历史和创新成就，在2023年第三季度的Forrester Wave™报告中被认定为营销测量与优化领域的领军企业。Forrester的报告赞扬了Gain Theory未来18个月的发展蓝图，特别强调了它在 “...其差异化之处在于专注于构建下一代商业模式、创新的优化洞察以及利用GenAI增强平台能力。” 方面的独到之处。拥有遍布美国的业务网络，Gain Theory为零售、金融服务、电信、旅游、媒体娱乐及消费包装品（CPG）等多个行业的客户提供服务。

作为 ANA 官方数据和测量合作伙伴，Gain Theory 将发挥关键作用，帮助该协会通过 2024 年的思想领导力计划和活动向 CMO 提供宝贵的知识和建议。

“营销的未来正在经历由GenAI驱动的变革，品牌若要保持竞争力，就必须拥抱这一技术。通过与ANA的合作，我们（Gain Theory）将向营销领袖们展示GenAI能力的迅速发展如何成为他们在面对市场变动和在不断变化的环境中优化投资时提供方向舵，”Gain Theory的美洲区首席执行官 Shawn O'Neal表示。

关于Gain Theory

Gain Theory是一家领先的全球营销效果和前瞻性咨询公司，致力于推动具有雄心壮志的品牌实现增长。我们的使命是让客户有信心做出更好的基于数据的投资决策。通过高接触咨询、独特的合作伙伴关系和专有技术，我们提供了屡获殊荣的解决方案，并取得了显著成效。作为WPP网络的一部分，Gain Theory得益于无可比拟的广泛数据、专业知识和尖端工具，并在该行业中创造出真正独特的产品。

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