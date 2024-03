 Momcozy e Arianna Criscione, calciatrice professionista e promotrice dello sport al femminile, insieme per la campagna dedicata alla Giornata internazionale della donna

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Momcozy, leader nelle cure materne e infantili, insieme all'ex calciatrice professionista italo-americana Arianna Criscione presenta la campagna "Momcozy X Arianna Criscione", un'iniziativa che vuole celebrare le donne di tutto il mondo e accrescerne il potere dimostrando la forza, la resilienza e le identità dalle tante sfaccettature delle madri con "Her Infinite Power Talks" (Incontri sul 'Suo potere infinito') e con un webinar organizzato come evento speciale.

Video: https://youtu.be/fehvuRNXUxA

Momcozy X Arianna Criscione: il potere generato dall'esperienza

Arianna Criscione è famosa non solo per l'incredibile carriera come portiere professionista, ma anche per i suoi importanti contributi fuori dal campo. Ha partecipato alla creazione di Mercury/13, un gruppo proprietario di numerosi club che dimostra i vantaggi economici generati dal calcio femminile.

La Criscione sfrutta la propria piattaforma per promuovere l'uguaglianza di genere e il maggior potere alle donne; oltre ai riconoscimenti da lei collezionati, nel mese di aprile del 2023 ha lanciato Valeur in qualità di co-fondatrice e CEO. Obiettivo di Valeur è imporsi come innovativa piattaforma online in grado di cambiare il settore sportivo, una donna alla volta, aiutando le atlete a orientarsi tra le barriere salariali e a superarle, ottenendo il riconoscimento e il trattamento equo che si meritano, in un comparto che spesso manca di trasparenza. Questa iniziativa punta a dare alle donne il controllo sul proprio destino, fornendo loro gli strumenti per affermare la loro capacità e garantire ambienti equi per tutte.

"Sono una donna, un'atleta, una figlia, una madre e tanto altro ancora, ma essere mamma mi ha fatto conoscere la parte più forte di me stessa", ha dichiarato la Criscione, che in una serie di interventi spontanei esplorerà in modo completo il suo percorso dai campi di calcio alla vita in famiglia, raccontando delle sfide, dei trionfi e della profonda trasformazione seguita alla maternità.

Orientarsi tra gioie e sfide della maternità

La campagna presentato anche un webinar dal titolo "More Than a Mom: Embracing Your Authentic Self" (Più di una mamma: abbraccia il tuo io più vero) l'8 marzo (ore 13:00 EST/12:00 CST/10:00 PST) in collaborazione con Laura Otton, rinomata esperta di salute mentale perinatale. clicca qui per saperne di più

Dall'approccio alle barriere di genere nello sport fino all'adattamento alle esigenze della maternità, Arianna ha risposto a questioni importanti sulle difficoltà da superare, sul sostegno all'identità della mamma e sulla comprensione del suo potere infinito. Ha anche condiviso la sua visione in materia di carriere post-ritiro dalle attività e perché per Arianna e per Momcozy è essenziale far sentire la propria voce nella Giornata internazionale della donna.

Avremo inoltre offerte esclusive su altri prodotti sul sito di Momcozy fino all'11 marzo e su Amazon fino al 10 marzo.

Entra a far parte del movimento

La collaborazione tra Momcozy e Arianna Criscione è più di una campagna: è un movimento per il riconoscimento e la celebrazione delle diverse esperienze della maternità. Con la condivisione di storie della vita reale, l'offerta di approfondimenti pratici e la promozione di una comunità supportiva, questa iniziativa punta a dare alle mamme gli strumenti per orientarsi con fiducia nel proprio percorso, abbracciare la parte autentica del proprio essere e celebrare l'infinita potenza che è dentro di loro.

Con l'avvicinarsi della Giornata internazionale della donna, unisciti a Momcozy e ad Arianna in questa sentita celebrazione della maternità. È possibile ispirarsi a un mondo che riconosce, rispetta e innalza l'incredibile ruolo delle mamme nel plasmare il futuro.

Informazioni su Momcozy

Dal 2018 Momcozy offre alle mamme il massimo della comodità, con tiralatte indossabili, reggiseni per l'allattamento e altri prodotti per la cura materna. Supportato da 3 milioni di mamme di oltre 40 paesi, Momcozy è un compagno per le donne, dalla gravidanza alle prime fasi della maternità. Grazie all'innovazione continua e all'impegno per la creazione di design comodi nati dall'amore, Momcozy è in fase di crescita, in termini di portata e di impatto, per semplificare la vita delle mamme in tutto il mondo.

