Reply ottiene l’AWS Generative AI Competency, dimostrando la propria abilità e competenza nell'implementazione di soluzioni di Generative AI in tutti i settori.

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, system integrator e società di consulenza globale e AWS Premier Tier Services Partner, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo status Amazon Web Services (AWS) Generative AI Competency nella categoria dei servizi di consulenza. Questa certificazione riconosce le competenze e l’esperienza di Reply nel supportare i clienti nello sviluppo di servizi, strumenti e infrastrutture fondamentali per l'implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

Il riconoscimento della AWS Generative AI Competency nei servizi di consulenza contraddistingue Reply come partner AWS con un'ampia e comprovata competenza nel supportare i clienti a migliorare la produttività e accelerare l'innovazione aziendale, nonché nello sviluppare e implementare soluzioni di Generative AI avanzate in tutti i settori. I progetti di successo realizzati da Reply rispondono alle sfide dei clienti con soluzioni di intelligenza artificiale generativa che abilitano strategie di trasformazione digitale per migliorare la customer experience, offrire contenuti iper-personalizzati e coinvolgenti, snellire i flussi di lavoro e garantire risultati concreti.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto l’AWS Generative AI Competency nei servizi di consulenza. L’esperienza e la profonda competenza dei nostri esperti combinate con le potenzialità delle tecnologie di Generative AI di AWS, ci permettono di aiutare i clienti a realizzare nuove applicazioni e soluzioni di intelligenza artificiale in grado di generare valore per il loro business. Siamo entusiasti di poter trovare applicazioni concrete alla Generative AI e di guidare una trasformazione concreta per i nostri clienti.”

L’AWS Competency Program aiuta i clienti a connettersi con i partner AWS con ampie conoscenze e competenze tecniche nell'utilizzo delle tecnologie AWS e delle best practice per l'adozione della Generative AI. Questi partner AWS facilitano l'integrazione e l'implementazione di soluzioni basate su AWS per soddisfare le esigenze specifiche di tutti i clienti, dalle startup alle multinazionali.

Dal conseguimento della certificazione AWS Machine Learning (ML) Competency nel 2020, Reply ha lavorato con i propri clienti per implementare modelli di machine learning e intelligenza artificiale in modo scalabile, semplice e sicuro. Reply dispone di framework di Generative AI e soluzioni ready-to-use che sfruttano la potenza dell'intelligenza artificiale generativa in diversi ambiti, come la gestione della conoscenza, lo sviluppo software, l'interazione con i clienti, la supply chain, la sicurezza, la gestione dei social media e molto altro. Reply ha già integrato con successo la Generative AI di AWS in alcune applicazioni, coprendo diversi casi d'uso come gli assistenti virtuali, i contact center, la ricerca conversazionale, la generazione e la sintesi di contenuti e molte altre applicazioni aziendali.

Michael Pawelke, Product Owner AWS Foundation Services di Audi AG, ha dichiarato: “Il chatbot di intelligenza artificiale generativa sviluppato da Reply consente di accelerare efficacemente il nostro percorso nel cloud. Questo chatbot è un ottimo esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per risolvere casi d'uso concreti con un time-to-market molto ridotto. Ha reso molto più facile l’accesso alle informazioni per i nostri stakeholder interni e pensiamo che in futuro potrà essere esteso facilmente ad altri casi d’uso, con un effort limitato.”

Reply fornisce soluzioni su AWS, dalla consulenza per la trasformazione digitale fino ai managed services. Grazie a società altamente specializzate su tecnologia AWS, Reply implementa piattaforme su misura per ogni cliente e soluzioni pronte all'uso con un time-to-market ridotto, costruite nativamente su AWS. Maggiori informazioni sul rapporto di Reply con AWS qui.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com