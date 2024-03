Gain Theory e Associação de Anunciantes dos EUA fazem parceria para liderar o caminho na medição e otimização de marketing

NOVA YORK (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Gain Theory, uma consultoria mundial em eficácia e previsão de marketing de propriedade da WPP, anunciou hoje uma parceria estratégica de dados e medição com a Associação de Anunciantes dos Estados Unidos (ANA). A aliança apresenta os recursos de medição e otimização de marketing líderes do setor da Gain Theory, consolidando sua posição como uma consultoria confiável para marcas que navegam nas complexidades do cenário do marketing moderno.

Como um dos principais órgãos da indústria publicitária, a ANA está comprometida em impulsionar uma agenda de crescimento endossada por CMO. Entre as iniciativas mais importantes do Conselho de Crescimento de CMO da ANA estão aquelas centradas em dados, tecnologia e medição – as capacidades que garantirão o sucesso dos profissionais de marketing no futuro.

Por meio dessa parceria com a ANA, a Gain Theory oferecerá perspectivas exclusivas sobre medição de marketing alimentada por IA, insights de próxima geração e o futuro da previsão. Esses insights permitirão que os CMOs naveguem pelas mudanças do mercado e otimizem as estratégias de crescimento, aproveitando o poder da IA.

A Gain Theory conta com 50 anos de herança e inovação e foi nomeada líder no The Forrester Wave™: medição e otimização de marketing, terceiro trimestre de 2023. O relatório da Forrester descreve o plano de 18 meses da Gain Theory como “… diferenciado por seu foco na criação de modelos de negócios de próxima geração, insights de otimização criativa e uso de GenAI para aperfeiçoar os recursos da plataforma”. Com presença nos EUA, a consultoria atende clientes em diversos setores, incluindo comércio varejista, serviços financeiros, telecomunicações, viagens, mídia e entretenimento e bens de consumo.

Como parceira oficial de dados e medição da ANA, a Gain Theory desempenhará um papel fundamental para ajudar a associação a fornecer conhecimentos e recomendações valiosos aos CMOs por meio de um programa de liderança inovadora e eventos em 2024.

“O futuro do Marketing está sendo transformado pela GenAI e as marcas vão precisar adotá-la para permanecerem competitivas. Por meio de nossa parceria com a ANA, a Gain Theory vai fornecer às lideranças da área novas perspectivas sobre a velocidade com que as capacidades da GenAI em evolução guiarão as mudanças do mercado e otimizar seus investimentos neste ambiente em rápida mudança”, afirmou Shawn O'Neal , CEO da Gain Theory na América.

Sobre a Gain Theory

A Gain Theory é uma consultoria com liderança global em eficácia e previsão de marketing, dedicada em acelerar o crescimento para marcas ambiciosas. Nossa missão é capacitar clientes com a confiança para tomar melhores decisões de investimento com base em dados. Ao tirar proveito da consultoria de alta interação, parcerias exclusivas e tecnologia proprietária, entregamos soluções premiadas que geram resultados. Como parte da rede WPP, a Gain Theory se beneficia do acesso inigualável a uma grande variedade de dados, experiência e ferramentas de última geração, criando uma oferta verdadeiramente diferenciada na indústria.

