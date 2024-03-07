Gain Theory與全美廣告人協會合作，領導行銷評估與優化的走向

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Gain Theory是WPP旗下的一所全球行銷效果和前瞻性諮詢公司。該公司今天宣布與全美廣告人協會 (ANA) 締結一項戰略性資料與評估合作關係。這項合作關係將展現Gain Theory領先同業的行銷評估與優化專長，證明它是品牌面對複雜的現代行銷環境時值得信賴的顧問。

全美廣告人協會身為廣告產業的領導機構，致力推動經眾執行長認可的成長計畫。全美廣告人協會行銷長成長委員會 (ANA CMO Growth Council) 推動的最重要活動均側重資料、技術和評估——這些專業能力可確保行銷人員在未來環境中取得成功。

Gain Theory將透過與全美廣告人協會的這項合作，提供它對人工智慧行銷評估、下一代見解和未來遠見的獨家觀點。這些觀點可幫助行銷長們探測市場變化、優化成長策略，並運用人工智慧的力量。

Gain Theory以它50年的傳承和創新為傲，曾獲2023年第三季《Forrester Wave™：行銷評估和優化》評選為「領導者」。Forrester報告在提到Gain Theory的18個月路線圖時這樣評論道：「…它的與眾不同之處在於全力打造下一代商業模式、富有創意的優化見解，以及使用生成式人工智慧增強平台功能」。這所諮詢公司的足跡遍布全美，服務來自零售、金融服務、電信、旅遊、媒體和娛樂以及消費品等不同產業的客戶。

Gain Theory是全美廣告人協會的官方資料與評估合作夥伴，將發揮重大作用，幫助該協會在一項思想領導力計劃及2024年的活動中向行銷長們提出有價值的知識與建議。

「生成式人工智慧將改變行銷的未來；品牌唯有擁抱生成式人工智慧，才能保有其競爭力。透過與全美廣告人協會的合作關係，我們 (Gain Theory) 將提供清晰的新觀點，告訴行銷主管如何利用快速發展的生成式人工智慧駕馭市場變化，在這瞬息萬變的環境中優化他們的投資。」Gain Theory美洲執行長Shawn O'Neal表示。

關於Gain Theory

Gain Theory是一家全球領先的行銷效果和前瞻性諮詢公司，致力於加速優秀品牌的發展。我們的使命是讓客户有信心做出更好的、以數據為依據的投資決策。我們利用高接觸諮詢、獨特的合作伙伴關係和專有技術，為客户提供屢獲殊榮的解決方案。作為WPP網路的一部分，Gain Theory受益於對廣泛數據、專業知識和尖端工具的無與倫比的訪問，在行業中創造了真正差異化的產品。

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