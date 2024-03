Vestel rejoint le HEVC Advance Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance (« Advance ») a annoncé aujourd’hui que Vestel Elektronik Sanayi Ticaret A.S. (« Vestel ») a rejoint le HEVC Advance HEVC/H.265 Patent Pool en tant que licencié. Cela met fin à plusieurs années de litiges en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni entre Vestel et Advance et plusieurs concédants d’HEVC Advance.

« Nous sommes heureux d’accueillir Vestel en tant que licencié estimé au sein du HEVC Advance Patent Pool », a déclaré Pete Moller, PDG d’Access Advance. « Cela confirme une fois de plus que les tarifs du HEVC Advance Patent Pool, sa structure et ses conditions, et notamment notre politique « Duplicate Royalty », sont « FRAND » (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, ou équitables, raisonnables et non discriminatoires). Nous espérons que Vestel, devenu un titulaire de licence apprécié, encouragera les autres personnes qui pratiquent la norme HEVC/H.265 tout en restant sans licence à rejoindre le HEVC Advance Patent Pool, afin qu’elles puissent également bénéficier de sa vaste couverture de brevets et de ses conditions FRAND. »

À propos d’Access Advance :

Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de communautés de brevets pour l’octroi de licences sur les brevets essentiels des principales technologies de codecs vidéo basées sur des normes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace à la fois pour les titulaires de brevets et pour ceux qui en assurent la mise en œuvre.

Access Advance gère et administre actuellement le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 23 000 brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, ainsi qu’au VVC Advance Patent Pool, distinct et indépendant, pour l’octroi de licences sur des brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le HEVC Advance Patent Pool et le VVC Advance Patent Pool font partie de l’initiative Access Advance Video Codec Platform qui intègre de manière homogène les technologies HEVC et VVC au sein d’une structure unique de taux de redevances réduits grâce à l’Accord relais multicodec pour les titulaires de licences éligibles dont les produits incluent à la fois les codecs HEVC et VVC. Cette innovation répond au souhait du marché de disposer d’une structure communautaire de licences de nouvelle génération encore plus efficace. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.accessadvance.com.

